Diese Wiener Lokale zeigen die Fußball-WM live

Am 11. Juni startet in Mexiko Stadt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und damit eines der größten Sportereignisse überhaupt. Um diese WM mit österreichischer Beteiligung bei bester Stimmung mitverfolgen zu können, übertragen zahlreiche Wiener Gastronomen die Spiele live.
Die Anpfiff-Zeiten mögen für Europa nicht immer optimal sein. Die Wiener Gastronomen wollen dennoch das Beste daraus machen. So wird in zahlreichen Lokalen am 17. Juni, zum ersten Österreich-Spiel um 6 Uhr früh einfach zum Frühstück oder Frühschoppen geladen. Und natürlich werden auch die Spiele an den Abenden stadtweit in den verschiedensten Lokalen gezeigt.
Die Wiener Wirtschaftskammer hat eine Liste mit Öffnungzeiten und Angeboten erstellt. Unter: www.wm-publicviewing.wien
Die größte Auswahl haben Fans im 1. Bezirk. In einigen Stadtteilen macht allerdings nur jeweils ein einziges Lokal mit. Die Liste ist überschaubar.
Dennoch: „Die Wiener Gastronomie hat schon oft bewiesen, was sie aus sich bietenden Gelegenheiten machen kann. Zuletzt hat sie dazu beigetragen, dass der Songcontest zu einem großen Erfolg für Wien wurde, jetzt werden sie bei der Fußball-WM zeigen, wie man die Freude über Österreichs Teilnahme beim gemeinsamen WM-Schauen noch steigern kann“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.
Bürgermeister Michael Ludwig sieht ebenfalls das Potenzial der Live-Übertragungen: „Dass zahlreiche Betriebe die Fußball-Weltmeisterschaft für ihre Gäste erlebbar machen, zeigt einmal mehr das Engagement der heimischen Unternehmer.“
Eine offizielle, große Public Viewing-Zone, etwa auf dem Rathausplatz, gibt es diesmal nicht. Grund: Vielen Spiele sind wegen der Zeitverschiebung nur spätnachts oder in den frühen Morgenstunden zu sehen.
Zurück zu Wiens Wirten: Sie sind optimistisch, dass Österreich bei der WM erfolgreich sein wird. Mehr als 80 Prozent tippen, dass die National-Elf die Gruppenphase übersteht, 5,7 Prozent glauben gar an einen Weltmeister Österreich. Und nur 5,1 Prozent trauen Argentinien die Verteidigung des Titels zu.
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