Diese Wiener Lokale zeigen die Fußball-WM live

Dennoch: „Die Wiener Gastronomie hat schon oft bewiesen, was sie aus sich bietenden Gelegenheiten machen kann. Zuletzt hat sie dazu beigetragen, dass der Songcontest zu einem großen Erfolg für Wien wurde, jetzt werden sie bei der Fußball-WM zeigen, wie man die Freude über Österreichs Teilnahme beim gemeinsamen WM-Schauen noch steigern kann“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.