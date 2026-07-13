Burgenland Tourismus ehrte die Besten des Landes

Untrennbar mit der burgenländischen Kulinarik verbunden ist der Wein. Einen weiteren Höhepunkt des Abends bildete daher die Ehrung der vier burgenländischen Sieger des Salon Österreich Wein. Zwei davon stammen übrigens aus der größten Weinbaugemeinde des Landes – aus Gols. In der Kategorie Zweigelt kräftig wurde das Weingut Markus Iro aus Gols mit seinem Zweigelt Ried Ungerberg 2024, in der Kategorie Sekt ging die Auszeichnung ebenfalls nach Gols, und zwar an A-Nobis Sektkellerei mit dem Cuvée 1217 Blanc de Blancs Extra Brut Sekt 2020.