Burgenland Tourismus ehrte die Besten des Landes

Das Land ist voll toller Winzer und Gastronomen. Vor kurzem wurde seitens des Burgenland Tourismus die Besten aus Gastronomie, dem Tourismus-Nachwuchs und den Salon Österreich Wein Siegern vor den Vorhang geholt.
Mit „Burgenlands Best 2026“ würdigte Burgenland Tourismus 23 Gastronomiebetriebe (einer davon der Heimlichwirt aus Gols), die in den drei renommierten Restaurantführern Michelin Guide, Gault&Millau, und Falstaff für ihre besonderen kulinarischen Leistungen mit besonderen Auszeichnungen gewürdigt wurden.
• Am Mahrbach, Königsdorf
• Csello Restaurant & Hofschenke, Oslip
• Csencsits, Harmisch
• das Fritz, Weiden am See
• das Robitza, Eisenstadt
• Die Möwe, Pamhagen
• Gasthaus Fuchs, Weppersdorf
• Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“, Apetlon
• Gasthaus Zur Dankbarkeit, Podersdorf am See
• Greisslerei beim Taubenkobel, Schützen am Gebirge
• Gut Purbach, Purbach am Neusiedler See
• Heimlichwirt, Gols • Im Hofgassl, Rust
• INFINITY/THE RESTAURANT, Andau
• Joseph, Bruckneudorf
• Kirchenwirt Rust, Rust
• Restaurant Braunstein, Purbach am Neusiedler See
• Restaurant Fossil, Purbach am Neusiedler See
• Szemes, Pinkafeld
• Taubenkobel, Schützen am Gebirge
• Velich, Apetlon
• Ziegelwerk Gasthaus, Wimpassing an der Leitha
• Zum Gogosch, Donnerskirchen
Untrennbar mit der burgenländischen Kulinarik verbunden ist der Wein. Einen weiteren Höhepunkt des Abends bildete daher die Ehrung der vier burgenländischen Sieger des Salon Österreich Wein. Zwei davon stammen übrigens aus der größten Weinbaugemeinde des Landes – aus Gols. In der Kategorie Zweigelt kräftig wurde das Weingut Markus Iro aus Gols mit seinem Zweigelt Ried Ungerberg 2024, in der Kategorie Sekt ging die Auszeichnung ebenfalls nach Gols, und zwar an A-Nobis Sektkellerei mit dem Cuvée 1217 Blanc de Blancs Extra Brut Sekt 2020.
In der Kategorie Pädikatswein wurde das Weingut Angerhof Tschida aus Illmitz ausgezeichnet, der beste Blaufränkisch kam vom Grenzlandhof Reumann aus Deutschkreutz. Die Auszeichnungen zeigen, wie breit Qualität im burgenländischen Tourismus verankert ist.
Gratulation vom Golser Bürgermeister
Ein paar Tage nach der Veranstaltung trafen sich die Golser Preisträger im Weingut Iro, wo auch der Bürgermeister Kilian Brandstätter herzlich gratulierte.
„Unsere Winzer und Gastronomen sind, egal bei welchem Bewerb immer ganz vorne mit dabei“, so Brandstätter. „Das zeigt wie gut die Qualität der Golser Produkte ist.“
Scherzhaft meinte man dann auch, man sei in Gols zumindest Trinktechnisch autark. Immerhin gäbe es Weinproduzenten, Bierhersteller, Schnapsbrenner, Saft- und sogar einen Kaffeeproduzenten. Genial!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.