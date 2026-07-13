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Burgenland Tourismus ehrte die Besten des Landes

Burgenland
13.07.2026 19:00
In Donnerskirchen wurden die besten Gastronomen des Landes ausgezeichnet.
In Donnerskirchen wurden die besten Gastronomen des Landes ausgezeichnet.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Das Land ist voll toller Winzer und Gastronomen. Vor kurzem wurde seitens des Burgenland Tourismus die Besten aus Gastronomie, dem Tourismus-Nachwuchs und den Salon Österreich Wein Siegern vor den Vorhang geholt.

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Mit „Burgenlands Best 2026“ würdigte Burgenland Tourismus 23 Gastronomiebetriebe (einer davon der Heimlichwirt aus Gols), die in den drei renommierten Restaurantführern Michelin Guide, Gault&Millau, und Falstaff für ihre besonderen kulinarischen Leistungen mit besonderen Auszeichnungen gewürdigt wurden.

Alle Ausgezeichneten im Überblick
Burgenlands Beste 2026

• Am Mahrbach, Königsdorf

• Csello Restaurant & Hofschenke, Oslip

• Csencsits, Harmisch

• das Fritz, Weiden am See

• das Robitza, Eisenstadt

• Die Möwe, Pamhagen

• Gasthaus Fuchs, Weppersdorf

• Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“, Apetlon

• Gasthaus Zur Dankbarkeit, Podersdorf am See

• Greisslerei beim Taubenkobel, Schützen am Gebirge

• Gut Purbach, Purbach am Neusiedler See

• Heimlichwirt, Gols • Im Hofgassl, Rust

• INFINITY/THE RESTAURANT, Andau

• Joseph, Bruckneudorf

• Kirchenwirt Rust, Rust

• Restaurant Braunstein, Purbach am Neusiedler See

• Restaurant Fossil, Purbach am Neusiedler See

• Szemes, Pinkafeld

• Taubenkobel, Schützen am Gebirge

• Velich, Apetlon

• Ziegelwerk Gasthaus, Wimpassing an der Leitha

• Zum Gogosch, Donnerskirchen

Untrennbar mit der burgenländischen Kulinarik verbunden ist der Wein. Einen weiteren Höhepunkt des Abends bildete daher die Ehrung der vier burgenländischen Sieger des Salon Österreich Wein. Zwei davon stammen übrigens aus der größten Weinbaugemeinde des Landes – aus Gols. In der Kategorie Zweigelt kräftig wurde das Weingut Markus Iro aus Gols mit seinem Zweigelt Ried Ungerberg 2024, in der Kategorie Sekt ging die Auszeichnung ebenfalls nach Gols, und zwar an A-Nobis Sektkellerei mit dem Cuvée 1217 Blanc de Blancs Extra Brut Sekt 2020.

Vier Winzer des Landes wurden ausgezeichnet.
Vier Winzer des Landes wurden ausgezeichnet.(Bild: Reinhard Judt)

In der Kategorie Pädikatswein wurde das Weingut Angerhof Tschida aus Illmitz ausgezeichnet, der beste Blaufränkisch kam vom Grenzlandhof Reumann aus Deutschkreutz. Die Auszeichnungen zeigen, wie breit Qualität im burgenländischen Tourismus verankert ist.

Gratulation vom Golser Bürgermeister
Ein paar Tage nach der Veranstaltung trafen sich die Golser Preisträger im Weingut Iro, wo auch der Bürgermeister Kilian Brandstätter herzlich gratulierte.

In Gols traf man sich im Weingut Iro – Bürgermeister Kilian Brandstätter gratulierte seinen ...
In Gols traf man sich im Weingut Iro – Bürgermeister Kilian Brandstätter gratulierte seinen Preisträgern.(Bild: Charlotte Titz)

„Unsere Winzer und Gastronomen sind, egal bei welchem Bewerb immer ganz vorne mit dabei“, so Brandstätter. „Das zeigt wie gut die Qualität der Golser Produkte ist.“

Scherzhaft meinte man dann auch, man sei in Gols zumindest Trinktechnisch autark. Immerhin gäbe es Weinproduzenten, Bierhersteller, Schnapsbrenner, Saft- und sogar einen Kaffeeproduzenten. Genial!

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