„Eine starke Innenstadt braucht stets Ideen“

Unterstützung für die Betriebe und Mobilität

Förderprogramme, wie der Innenstadtbonus, sind laut dem Bürgermeister ein weiterer wichtiger Faktor. Seit 2021 werden neue Betriebe gezielt unterstützt. Gleichzeitig sorgen die vier vollelektrischen Stadtbuslinien mit täglich rund 1700 Fahrgästen für eine gute Erreichbarkeit des Zentrums. Ergänzt wird dieses Angebot durch die „EisenStädterScheine“, die mittlerweile bereits im Wert von mehr als zwei Millionen Euro verkauft wurden.