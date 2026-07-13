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Lebendiges Zentrum

„Eine starke Innenstadt braucht stets Ideen“

Burgenland
13.07.2026 13:00
Die neue Reihe „Stories in the City“ in der Fußgängerzone.
Die neue Reihe „Stories in the City“ in der Fußgängerzone.(Bild: Freistadt Eisenstadt)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

In der Landeshauptstadt Eisenstadt wird laufend an der Belebung der Fußgängerzone gearbeitet. Der Erfolg bleibt dabei nicht aus.

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Die jüngsten Zahlen zeigen, dass der eingeschlagene Weg in die richtige Richtung geht: In der Fußgängerzone wurden zuletzt wieder mehr als 2,5 Millionen Frequenzen pro Jahr gemessen, die Leerstandsquote lag bei nur 7,22 Prozent. Für Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) ist dies Auftrag und Ansporn zugleich: „Eine starke Innenstadt entsteht nicht von selbst. Sie braucht Ideen, Investitionen und vor allem einen langen Atem.“

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Gleichzeitig arbeite man laufend daran, das Zentrum weiterzuentwickeln. Der eingeschlagene Weg werde konsequent fortgesetzt – mit Maßnahmen zur Attraktivierung des öffentlichen Raums, neuen digitalen Angeboten, zusätzlichen Begrünungen sowie einer noch stärkeren Vernetzung von Wirtschaft, Kultur und Tourismus, kündigt Steiner an.

Unterstützung für die Betriebe und Mobilität
Förderprogramme, wie der Innenstadtbonus, sind laut dem Bürgermeister ein weiterer wichtiger Faktor. Seit 2021 werden neue Betriebe gezielt unterstützt. Gleichzeitig sorgen die vier vollelektrischen Stadtbuslinien mit täglich rund 1700 Fahrgästen für eine gute Erreichbarkeit des Zentrums. Ergänzt wird dieses Angebot durch die „EisenStädterScheine“, die mittlerweile bereits im Wert von mehr als zwei Millionen Euro verkauft wurden.

ürgermeister Thomas Steiner mit Literaturpreisträger Wolfgang Millendorfer und Thomas Hofer, die ...
ürgermeister Thomas Steiner mit Literaturpreisträger Wolfgang Millendorfer und Thomas Hofer, die zuletzt aus ihren Werken vortrugen.(Bild: Freistadt Eisenstadt)

Mit Veranstaltungen soll für zusätzliche Belebung in der Fußgängerzone gesorgt werden. So gibt es im Sommer an den Mittwochabenden das neue Literaturformat „Stories in the City“ in Kooperation mit der Buchhandlung Thalia. Autoren aus der Region lesen aus ihren Werken. An den Donnerstagen sorgt bereits in gewohnter Manier „Music in the City“ für Unterhaltung.

Thema gewinnt immer mehr an Bedeutung
Auch in anderen Städten wird vielfach über Innenstadtbelebung diskutiert. Zuletzt wurde ein Zehn-Punkte-Plan für die Innenstadt von Graz beschlossen. „Viele der dort formulierten Ziele verfolgen wir in Eisenstadt jedoch bereits seit mehreren Jahren mit einer langfristigen Strategie“, so Steiner

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