9 Leukämiekranken dank Lisa Hoffnung geschenkt

2020 gab es zwei große Aktionen, um Stammzellenspender für Lisa Jost (damals Schuh) aus Aschau im Burgenland zu finden. Sie hatte im Juli die niederschmetternde Diagnose Leukämie bekommen. Ihr Schicksal löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Damals mit dabei waren auch drei Brüder aus Kalteneck.
Bei mehr als 30 Grad haben sie sich in der prallen Sonne gemeinsam mit rund 750 anderen Menschen angestellt. „Das hieß stundenlanges Warten. Und damals ging die Typisierung noch nicht so einfach mit kurzem Wangenabstrich. Da brauchte man noch eine Blutabnahme“, erzählt Lisa.
Die Brüder waren zwar nicht für Lisa das passende „Match“, zwei von ihnen durften aber bereits anderen Patienten mit ihrer Spende die Chance und die Hoffnung zum Überleben geben.
„Die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen genetischen Zwilling findet, liegt bei eins zu 500.000, wenn man Glück hat“, weiß Ärztin Barbara Pelzmann vom Verein „Geben für Leben“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, jährlich 30.000 neue Typisierungen durchzuführen.
Stammzellenprodukt ging in die USA
Dass gleich zwei Brüder einer Familie diese Chance bekommen, ist noch unwahrscheinlicher. Und trotzdem war es so. Fabian Baldauf war der Erste im Bunde, er hat seine Stammzellen bereits am 20.9.2021 im AKH gespendet. Jetzt war es bei seinem Bruder Mathias so weit. Nach drei Stunden und neun Minuten war die Spende fertig und das Stammzellprodukt konnte in die USA transportiert werden.
Und wie ging es ihm dabei? „Es war eine Erleichterung, dass der Überschuss an Stammzellen rausgefiltert wurde“, schmunzelt er. Vier Tage vor der Spende spritzt man sich nämlich ein Mittel, damit die Zellproduktion angeregt wird. „Es fühlt sich an, als ob man krank werden würde“, erklärt der Kaltenecker. „Man hat Glieder- und Rückenschmerzen.“ Kann, muss aber keine Nebenwirkung sein. Beide würden es übrigens wieder tun. Denn: „Wenn ich die einzige Chance bin, einem Menschen möglicherweise das Leben zu retten, wie könnte ich da nicht zustimmen?“, sind sie sich einig. Die paar Schmerzen steckt man leicht weg.
Für neun Leukämiekranke eine Chance
Dank der Typisierungsaktionen für Lisa wurde übrigens schon neun Leuten eine Möglichkeit auf Genesung gegeben. „Leider überleben nie alle. Aber alleine Hoffnung schenken zu dürfen, diese Ehre bekommt nicht jeder im Leben. Deshalb auch von mir danke, danke, danke an alle, die sich für mich typisieren haben lassen“, so Lisa Jost.
Es stehen wieder einige Aktionen im Burgenland an, um weitere Stammzellenspender zu finden:
„Eigentlich ist es unfassbar“
Eine weitere Person kommt außerdem vielleicht infrage, wieder jemandem irgendwo auf der Welt Hoffnung zu schenken. „Dann sind es vielleicht schon bald zehn“, freut sie sich. Und meint: „Eigentlich ist es unfassbar. Wäre ich nicht krank geworden und hätte es nicht so viele Menschen gegeben, die sich für mich haben typisieren lassen, hätten andere Kranke auf der Welt vielleicht nie die Chance auf Stammzellen ihres genetischen Zwillings gehabt. Für mich ist das schon sehr berührend.“
