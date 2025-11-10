9 Leukämiekranken dank Lisa Hoffnung geschenkt

Und wie ging es ihm dabei? „Es war eine Erleichterung, dass der Überschuss an Stammzellen rausgefiltert wurde“, schmunzelt er. Vier Tage vor der Spende spritzt man sich nämlich ein Mittel, damit die Zellproduktion angeregt wird. „Es fühlt sich an, als ob man krank werden würde“, erklärt der Kaltenecker. „Man hat Glieder- und Rückenschmerzen.“ Kann, muss aber keine Nebenwirkung sein. Beide würden es übrigens wieder tun. Denn: „Wenn ich die einzige Chance bin, einem Menschen möglicherweise das Leben zu retten, wie könnte ich da nicht zustimmen?“, sind sie sich einig. Die paar Schmerzen steckt man leicht weg.