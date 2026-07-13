Arbeitslosigkeit: „Rückgang erst 2027 möglich“

Beschäftigungsmaßnahmen für Ältere

Das AMS Burgenland hat sich für heuer ebenfalls noch einiges vorgenommen. So werden die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, wie Qualifizierungen, Kurse und Schulungen, genau unter die Lupe genommen und auf ihren Erfolg hin überprüft. Forciert werden zudem Beschäftigungsmaßnahmen für ältere Personen, wie die „Aktion 55+“ im Bezirk Oberwart. Ein Thema ist auch die Digitalisierung, von der Mitarbeiter und Kunden profitieren sollen. „Am wichtigsten ist aber, dass die Konjunktur bald wieder deutlich nach oben geht“, so die AMS-Landesgeschäftsführerin.