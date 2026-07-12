Neuer Garten: Ein Dufterlebnis auf Nasenhöhe

Wer bereit für das neue Abenteuer ist: Am 19. Juli ab 15 Uhr eröffnet kein Geringerer als „Mister Garten“ Karl Ploberger höchstselbst mit einem Meet & Greet die Grünoase in Frauenkirchen. Auch Kräuterhexe Uschi Zezelitsch ist mit von der Partie und gibt Tipps zur Verwendung der Duftpflanzen in ihrer Hexenküche, und es wird in Kooperation mit dem Eismacher sogar ein eigenes „Steppenduft-Eis“ geben. Dazu ein ein Gläschen Lavendel-Frizzante von Szigeti – und die Welt ist in Ordnung! Künstlerisch wird die Eröffnung von den Holzskulpturen des Künstlers Thomas Buchecker umrahmt.