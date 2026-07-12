Neuer Garten: Ein Dufterlebnis auf Nasenhöhe

1400 m2 ist die Oase groß. Viele haben sie schon gesehen, denn angelegt wurde sie im Vorjahr. Jetzt wird offiziell eröffnet.
Stefan Zwickl ist Perfektionist. Auch, wenn sein Garten gleich nach dem Anlegen atemberaubend schön war, wartete er mehrere Monate. „Gut Ding braucht Weile. Jetzt ist es so weit, dass ich den Besuchergarten präsentieren kann“, ist der Frauenkirchener zufrieden.
Berühren definitiv erlaubt und erbeten
Zwickl hat seine Manufaktur im Mai 2019 eröffnet und mittlerweile verschiedenste Düfte kreiert. Die Geschichte seines Saustalls und der angebissenen Tür im Inneren – sein Schauraum ist im alten Schweinestall des Hofes entstanden – haben mittlerweile viele Menschen gehört und etliche sind bereits mit ihm und Uschi Zezelitsch auf Duftsafari gewesen.
Wer bereit für das neue Abenteuer ist: Am 19. Juli ab 15 Uhr eröffnet kein Geringerer als „Mister Garten“ Karl Ploberger höchstselbst mit einem Meet & Greet die Grünoase in Frauenkirchen. Auch Kräuterhexe Uschi Zezelitsch ist mit von der Partie und gibt Tipps zur Verwendung der Duftpflanzen in ihrer Hexenküche, und es wird in Kooperation mit dem Eismacher sogar ein eigenes „Steppenduft-Eis“ geben. Dazu ein ein Gläschen Lavendel-Frizzante von Szigeti – und die Welt ist in Ordnung! Künstlerisch wird die Eröffnung von den Holzskulpturen des Künstlers Thomas Buchecker umrahmt.
Was wünscht sich Stefan Zwickl für die Eröffnung? „Dass viele neugierige Nasen kommen und die Besucher die Pflanzen sanft anfassen. Denn erst dadurch entfalten sie ihre ätherischen Öle und entführen uns in ihre Duftwelt.“
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