Mit der „Krone“ zu David Garrett auf der Seebühne

David Garrett wird nicht müde, die Musikwelt mit seinen genialen Violinvariationen zu verzaubern. Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert der Künstler das Publikum mit seinen meisterhaften Klassik-Interpretationen. Sein einziges Konzert in Österreich gibt der Deutsche am 19. August auf der Seebühne in Mörbisch. Die Tickets sind heiß begehrt – im Vorjahr war seine Arena-Tour mit Band und Orchester durch Deutschland und Österreich restlos ausverkauft.