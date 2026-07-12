Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt mitmachen

Mit der „Krone“ zu David Garrett auf der Seebühne

Burgenland
12.07.2026 05:00
Der Virtuose ist heuer nur ein Mal in Österreich zu Gast.
Der Virtuose ist heuer nur ein Mal in Österreich zu Gast.(Bild: REINER PFISTERER)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Der Weltstar geigt am 19. August auf der Seebühne in Mörbisch auf. Die „Krone“ verlost für das Open Air im Burgenland 30 Eintrittskarten sowie zwei Tickets in der VIP-Loge.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

David Garrett wird nicht müde, die Musikwelt mit seinen genialen Violinvariationen zu verzaubern. Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert der Künstler das Publikum mit seinen meisterhaften Klassik-Interpretationen. Sein einziges Konzert in Österreich gibt der Deutsche am 19. August auf der Seebühne in Mörbisch. Die Tickets sind heiß begehrt – im Vorjahr war seine Arena-Tour mit Band und Orchester durch Deutschland und Österreich restlos ausverkauft. 

Popsongs werden neu erfunden
Wie kaum ein anderer symbolisiert der Geiger und Komponist die Fusion symphonischer Klänge und populärer Musik, die ihren perfekten Ausdruck in seiner Millennium Symphony findet. Darin interpretiert der 45-Jährige die größten Popsongs der letzten 25 Jahre neu, etwa Mega-Hits von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, Avicii, Beyoncé und Harry Styles. Deren Live-Inszenierung in großen Rahmen darf mit Spannung erwartet werden.

5,6 Milliarden Streams
Mehr als fünf Millionen CDs und 5,6 Milliarden Streams weltweit belegen die internationale Popularität von David Garrett, dessen Tonträger mit 14 Platin- und 32 Gold-Auszeichnungen veredelt wurden. In der ganzen Welt wurde er von über vier Millionen Fans bei rund 1600 Live-Konzerten begeistert gefeiert.

Mit der „Krone“ können Sie gewinnen:

  • 1 x 2 Tickets VIP-Loge
  • 5 x 2 Tickets / Preiskategorie 1 
  • 10 x 2 Tickets / Preiskategorie  3 

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19. Juli 2026, 9 Uhr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.07.2026 05:00
Loading
Burgenland
Eisenstadt
18° / 28°
Symbol wolkig
Güssing
16° / 29°
Symbol wolkig
Mattersburg
17° / 29°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
17° / 28°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
17° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
156.770 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
124.146 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
123.674 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1118 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
928 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
866 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Burgenland
Jetzt mitmachen
Mit der „Krone“ zu JOSH. & Rian nach Wiesen
Leistungsbewerb
Feuerwehr-Nachwuchs legte wieder Talentprobe ab
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Wie ein Land der Dörfer seine Städte erhielt (2)
Albtraum für Eltern
Burgenland: Kind bei Hitze in Auto eingeschlossen
Unmut bei Basis
(An-)Spannung vor dem Bezirksparteitag der FPÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf