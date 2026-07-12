Mit der „Krone“ zu David Garrett auf der Seebühne

Der Weltstar geigt am 19. August auf der Seebühne in Mörbisch auf. Die „Krone“ verlost für das Open Air im Burgenland 30 Eintrittskarten sowie zwei Tickets in der VIP-Loge.
David Garrett wird nicht müde, die Musikwelt mit seinen genialen Violinvariationen zu verzaubern. Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert der Künstler das Publikum mit seinen meisterhaften Klassik-Interpretationen. Sein einziges Konzert in Österreich gibt der Deutsche am 19. August auf der Seebühne in Mörbisch. Die Tickets sind heiß begehrt – im Vorjahr war seine Arena-Tour mit Band und Orchester durch Deutschland und Österreich restlos ausverkauft.
Popsongs werden neu erfunden
Wie kaum ein anderer symbolisiert der Geiger und Komponist die Fusion symphonischer Klänge und populärer Musik, die ihren perfekten Ausdruck in seiner Millennium Symphony findet. Darin interpretiert der 45-Jährige die größten Popsongs der letzten 25 Jahre neu, etwa Mega-Hits von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, Avicii, Beyoncé und Harry Styles. Deren Live-Inszenierung in großen Rahmen darf mit Spannung erwartet werden.
5,6 Milliarden Streams
Mehr als fünf Millionen CDs und 5,6 Milliarden Streams weltweit belegen die internationale Popularität von David Garrett, dessen Tonträger mit 14 Platin- und 32 Gold-Auszeichnungen veredelt wurden. In der ganzen Welt wurde er von über vier Millionen Fans bei rund 1600 Live-Konzerten begeistert gefeiert.
Mit der „Krone“ können Sie gewinnen:
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19. Juli 2026, 9 Uhr.