Mit der „Krone“ zu JOSH. & Rian nach Wiesen

JOSH. und Rian versprechen am 25. Juli „einen Sommer wie niemals“. Die „Krone“ verlost 10 x 2 Tickets für das Konzert in Wiesen. Gleich mitspielen und mit etwas Glück gewinnen!
Wem in der burgenländischen Marktgemeinde Wiesen auf der Bühne Flamingos und Alpakas unterkommen, dem sei gesagt: Keine Sorge, alles ist gut. Denn wenn JOSH. und Rian gemeinsam auf Tour gehen, dann sind eben nicht nur viele Megahits mit von der Partie.
Von „Hausparty“ zu „Cordula Grün“
Am 25. Juli kann man die beiden österreichischen Superstars am Festivalgelände Wiesen erleben. Und egal, ob „Verwandtschaftstreffen“, „Hausparty“, „Schwarzes Schaf“, „Expresso & Tschianti“, „Cordula Grün“ oder „Ich tanze meinen Namen“ – JOSH. und Rian werden die Hits regnen lassen.
„In einer Tour“ ist ein musikalisches Gipfeltreffen der besonderen Art, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Um es mit den Worten der beiden zu sagen: „Das wird ein Sommer wie niemals.“
Caro Fux mit „Aff im Kopf“
Die ersten Akkorde werden ab 18 Uhr gespielt. Es geht tierisch los mit Caro Fux. Zu den Flamingos und Alpakas gesellen sich „Aff im Kopf“ und „Hund und Bam“.
Mit der „Krone“ können Sie 10 x 2 Tickets für JOSH. & Rian am 25. Juli gewinnen. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16. Juli 2026, 9 Uhr.