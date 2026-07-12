Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt mitmachen

Mit der „Krone“ zu JOSH. & Rian nach Wiesen

Burgenland
12.07.2026 05:00
Rian und JOSH. treten „In einer Tour“ im Burgenland auf
Rian und JOSH. treten „In einer Tour“ im Burgenland auf(Bild: Mario Wallner)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

JOSH. und Rian versprechen am 25. Juli „einen Sommer wie niemals“. Die „Krone“ verlost 10 x 2 Tickets für das Konzert in Wiesen. Gleich mitspielen und mit etwas Glück gewinnen! 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wem in der burgenländischen Marktgemeinde Wiesen auf der Bühne Flamingos und Alpakas unterkommen, dem sei gesagt: Keine Sorge, alles ist gut. Denn wenn JOSH. und Rian gemeinsam auf Tour gehen, dann sind eben nicht nur viele Megahits mit von der Partie.

Von „Hausparty“ zu „Cordula Grün“
Am 25. Juli kann man die beiden österreichischen Superstars am Festivalgelände Wiesen erleben. Und egal, ob „Verwandtschaftstreffen“, „Hausparty“, „Schwarzes Schaf“, „Expresso & Tschianti“, „Cordula Grün“ oder „Ich tanze meinen Namen“ – JOSH. und Rian werden die Hits regnen lassen.

„In einer Tour“ ist ein musikalisches Gipfeltreffen der besonderen Art, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Um es mit den Worten der beiden zu sagen: „Das wird ein Sommer wie niemals.“

Caro Fux mit „Aff im Kopf“
Die ersten Akkorde werden ab 18 Uhr gespielt. Es geht tierisch los mit Caro Fux. Zu den Flamingos und Alpakas gesellen sich „Aff im Kopf“ und „Hund und Bam“.

Mit der „Krone“ können Sie 10 x 2 Tickets für JOSH. & Rian am 25. Juli gewinnen. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16. Juli 2026, 9 Uhr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.07.2026 05:00
Loading
Burgenland
Eisenstadt
18° / 28°
Symbol wolkig
Güssing
15° / 29°
Symbol wolkig
Mattersburg
16° / 28°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
17° / 28°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
17° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
156.770 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
124.146 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
123.674 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1118 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
928 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
866 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Burgenland
Kulturfestivals
Der Sommer hat im Burgenland seine größte Bühne
Jetzt mitmachen
Mit der „Krone“ zu David Garrett auf der Seebühne
Leistungsbewerb
Feuerwehr-Nachwuchs legte wieder Talentprobe ab
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Wie ein Land der Dörfer seine Städte erhielt (2)
Albtraum für Eltern
Burgenland: Kind bei Hitze in Auto eingeschlossen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf