Aphrodisierend oder doch lieber tödlich?

Ihr das Wasser - oder in diesem Fall die Pflanzen reichen - kann ihr vielleicht gerade noch der Frauenkirchner Duftbauer Stefan Zwickl. „Wie bei so vielen Dingen macht oft auch hier die Dosis das Gift“, schmunzelt er. „Safran in kleiner Menge genossen ist ein kulinarischer Genuss. Zu viel kann dann schon wieder tödlich sein.“