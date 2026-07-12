Fritz Radlspäck: Ein Leben, bunt wie seine Haut

Begonnen hat er damit 2018. Radlspäck absolvierte in Berlin eine Journalistenausbildung, ist Bachelor in Creative Media, welchen er über die London Metropolitan University auf Englisch gemacht hat, setzte dann noch den Master drauf und hat erst vor Kurzem den Master of Science in Coaching, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung verliehen bekommen. Was kommt als Nächstes? Man weiß es nicht. „Jetzt einmal der Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen 2027. Dann schauen wir weiter. Der Jammer ist nämlich, es gibt kaum etwas, das mich nicht interessiert.“