So viel kostete die Mucki-Bude am Friedhof in Wien

Das Fitnessstudio mitten am Meidlinger Friedhof in Wien erhitzt weiter die Gemüter. Nach heftiger Kritik an dem ungewöhnlichen Projekt kennt die „Krone“ nun die Kosten – und die haben es in sich.
Mit viel medialem Tam-Tam eröffnete die Stadt im Juni am Meidlinger Friedhof ein Fitnessstudio – und löste damit eine Welle der Empörung aus. Für viele Wiener ist Krafttraining zwischen Grabsteinen ein Tabubruch. Friedhöfe-Wien-Chefin Renate Niklas feiert die Anlage dagegen als „Innovation“.
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