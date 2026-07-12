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So viel kostete die Mucki-Bude am Friedhof in Wien

Wien
12.07.2026 06:00
Die Fitnessgeräte am Friedhof in Meidling, in Griffweite von bestehenden Gräbern, haben für ...
Die Fitnessgeräte am Friedhof in Meidling, in Griffweite von bestehenden Gräbern, haben für ordentlichen Wirbel gesorgt. Jetzt sind die Kosten für das umstrittene Projekt bekannt.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Das Fitnessstudio mitten am Meidlinger Friedhof in Wien erhitzt weiter die Gemüter. Nach heftiger Kritik an dem ungewöhnlichen Projekt kennt die „Krone“ nun die Kosten – und die haben es in sich.

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Mit viel medialem Tam-Tam eröffnete die Stadt im Juni am Meidlinger Friedhof ein Fitnessstudio – und löste damit eine Welle der Empörung aus. Für viele Wiener ist Krafttraining zwischen Grabsteinen ein Tabubruch. Friedhöfe-Wien-Chefin Renate Niklas feiert die Anlage dagegen als „Innovation“.

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