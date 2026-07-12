Halbfinalisten stehen fest: Das gab‘s erst zweimal

Spanien, Frankreich, England und Argentinien – seit Sonntag früh stehen alle Nationen fest, die im WM-Halbfinale stehen. Am Dienstag duellieren einander Frankreich und Spanien, am Mittwoch machen sich England und Argentinien das zweite Finalticket aus. Spannend: Dies ist erst das dritte Mal, dass alle vier Halbfinalisten einer FIFA-WM ehemalige Weltmeister sind. Zuvor war das 1970 – mit Deutschland, Italien, Uruguay und Brasilien – und 1990 – mit Deutschland, Argentinien, Italien und England - der Fall gewesen.