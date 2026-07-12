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Halbfinalisten stehen fest: Das gab‘s erst zweimal

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.07.2026 06:31
Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane (von links) – in der Halbfinal-Phase der ...
Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane (von links) – in der Halbfinal-Phase der Fußball-WM wimmelt‘s nur so vor Superstars.(Bild: AP/AP, AFP)
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Von krone Sport

Die WM-Halbfinalisten stehen fest. Und sie finden sich in einer Konstellation, die es in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaften bisher erst zweimal gab.

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Spanien, Frankreich, England und Argentinien – seit Sonntag früh stehen alle Nationen fest, die im WM-Halbfinale stehen. Am Dienstag duellieren einander Frankreich und Spanien, am Mittwoch machen sich England und Argentinien das zweite Finalticket aus. Spannend: Dies ist erst das dritte Mal, dass alle vier Halbfinalisten einer FIFA-WM ehemalige Weltmeister sind. Zuvor war das 1970 – mit Deutschland, Italien, Uruguay und Brasilien – und 1990 – mit Deutschland, Argentinien, Italien und England - der Fall gewesen.

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Zum dritten Mal
Argentinien hat zum dritten Mal bei den letzten vier Ausgaben das Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft erreicht (2014, 2022, 2026). Vor 2014 war den Blau-Weißen dies zuletzt 1990 gelungen.

+2
Fotos

Und das ist der weitere Fahrplan für die ausstehenden K.-o.-Spiele bei dieser WM:

HALBFINALE:
Dienstag, 14. Juli: Frankreich – Spanien (21.00, Dallas)
Mittwoch, 15. Juli: England – Argentinien (21.00, Atlanta)

SPIEL UM PLATZ 3:
Samstag, 18. Juli: Verlierer HF1 – Verlierer HF2 (23.00, Miami)

FINALE:
Sonntag, 19. Juli: Sieger HF1 – Sieger HF2 (21.00, New Jersey)

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