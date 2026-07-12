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Badewetter oder Gewitter? Das bringt der Sonntag

Wetter
12.07.2026 05:00
24 bis 31 Grad: So wird der Sonntag
24 bis 31 Grad: So wird der Sonntag(Bild: hd3dsh - stock.adobe.com)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wer den Sonntag gemütlich starten möchte, hat gute Chancen auf freundliches Sommerwetter. Nach einer angenehm frischen Nacht zeigt sich vielerorts schon am Morgen die Sonne. Perfekt also für einen Kaffee auf dem Balkon, eine kleine Wanderung oder den Weg zum Badesee. Nur im Bergland kann es vereinzelt zu Regen und soagr Gewitter kommen.

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Im Laufe des Tages wechseln sich Sonnenschein und ein paar Quellwolken jedoch immer wieder ab. Besonders über den Bergen können sich am Nachmittag einzelne Regenschauer oder Gewitter entwickeln, viele Regionen bleiben aber den ganzen Tag trocken.

Am wärmsten im Osten
Die Frühtemperaturen liegen meist zwischen elf und 18 Grad. Am Nachmittag wird es wieder angenehm warm mit 24 bis 31 Grad – die höchsten Werte gibt es einmal mehr im Osten des Landes.

Wer seine Outdoor-Pläne eher auf den Vormittag oder die Mittagsstunden legt, fährt am sichersten. Sollte sich später doch einmal ein Schauer bilden, lohnt sich ein Blick auf unsere interaktive Regenkarte– dort sehen Sie ganz einfach, ob Ihre Gemeinde betroffen ist oder nicht.

Gemütlicher Ausklang am Abend
Auch zum Abend hin beruhigt sich das Wetter vielerorts wieder, sodass einem gemütlichen Ausklang des Wochenendes meist nichts im Weg steht.

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