Badewetter oder Gewitter? Das bringt der Sonntag

Wer den Sonntag gemütlich starten möchte, hat gute Chancen auf freundliches Sommerwetter. Nach einer angenehm frischen Nacht zeigt sich vielerorts schon am Morgen die Sonne. Perfekt also für einen Kaffee auf dem Balkon, eine kleine Wanderung oder den Weg zum Badesee. Nur im Bergland kann es vereinzelt zu Regen und soagr Gewitter kommen.
Im Laufe des Tages wechseln sich Sonnenschein und ein paar Quellwolken jedoch immer wieder ab. Besonders über den Bergen können sich am Nachmittag einzelne Regenschauer oder Gewitter entwickeln, viele Regionen bleiben aber den ganzen Tag trocken.
Am wärmsten im Osten
Die Frühtemperaturen liegen meist zwischen elf und 18 Grad. Am Nachmittag wird es wieder angenehm warm mit 24 bis 31 Grad – die höchsten Werte gibt es einmal mehr im Osten des Landes.
Wer seine Outdoor-Pläne eher auf den Vormittag oder die Mittagsstunden legt, fährt am sichersten. Sollte sich später doch einmal ein Schauer bilden, lohnt sich ein Blick auf unsere interaktive Regenkarte– dort sehen Sie ganz einfach, ob Ihre Gemeinde betroffen ist oder nicht.
Gemütlicher Ausklang am Abend
Auch zum Abend hin beruhigt sich das Wetter vielerorts wieder, sodass einem gemütlichen Ausklang des Wochenendes meist nichts im Weg steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.