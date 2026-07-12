Badewetter oder Gewitter? Das bringt der Sonntag

Im Laufe des Tages wechseln sich Sonnenschein und ein paar Quellwolken jedoch immer wieder ab. Besonders über den Bergen können sich am Nachmittag einzelne Regenschauer oder Gewitter entwickeln, viele Regionen bleiben aber den ganzen Tag trocken.

Am wärmsten im Osten

Die Frühtemperaturen liegen meist zwischen elf und 18 Grad. Am Nachmittag wird es wieder angenehm warm mit 24 bis 31 Grad – die höchsten Werte gibt es einmal mehr im Osten des Landes.