Berenice: Zwischen großen Bühnen und Swingerclub

Lachen gehört für Berenice zum Leben – selbst dann, wenn sich die Strafzettel häufen. „Ich war zuletzt viel in Wien unterwegs und habe die Strecken noch nicht heraußen“, merkt die flotte Autofahrerin schmunzelnd an, die heuer noch Tausende Fahrkilometer vor sich hat. Denn derzeit steht die Fürstenfelderin gemeinsam mit Andreas Gabalier auf der Bühne. Mehr als 20 Konzerte stehen im Rahmen der Sommer- und Unplugged-Tournee an.