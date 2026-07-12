Nächste Trainer-Entlassung nach bitterem WM-Aus

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.07.2026 06:01
Senegals Fußball-Teamchef Pape Thiaw muss seinen Hut nehmen.
Senegals Fußball-Teamchef Pape Thiaw muss seinen Hut nehmen.(Bild: AFP/FRAN SANTIAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Senegals Fußball-Teamchef Pape Thiaw muss seinen Hut nehmen. Der nationale Verband verkündete am Samstag die Trennung vom Cheftrainer und erklärte, die Ergebnisse bei der WM in Nordamerika hätten dies erforderlich gemacht. 

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Senegal hatte ein enttäuschendes Turnier absolviert, war aber trotz Niederlagen in den Gruppenspielen gegen Frankreich und Norwegen in die K.o.-Phase aufgestiegen. Dort kam im Sechzehntelfinale trotz einer 2:0-Führung das Aus gegen Belgien (2:3 n. V.).

Sperre nach Afrika-Cup-Finale
Der 45-jährige Thiaw hätte im September zu Beginn der Afrika-Cup-Qualifikation eine Sperre von fünf Spielen antreten müssen, da er im Jänner im Finale des Afrika Cups gegen Marokko einen Protest seines Teams angezettelt hatte. Wegen einer Elfmeter-Entscheidung hatten die Senegalesen das Feld vorübergehend verlassen. Die Thiaw-Truppe hatte das Endspiel danach zwar mit 1:0 gewonnen, die Partie wurde aber später wegen der Protestaktion mit 3:0 für Marokko gewertet.

Patrick Vieira
Patrick Vieira(Bild: AFP or Licensors)

Berühmter Nachfolger?
Laut der französischen Tageszeitung „L‘Equipe“ gehört der französische Weltmeister Patrick Vieira, der in Dakar geboren wurde, zu den Favoriten für die Thiaw-Nachfolge. Der senegalesische Fußballverband hat für Montag eine Pressekonferenz einberufen.

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