Nächste Trainer-Entlassung nach bitterem WM-Aus

Sperre nach Afrika-Cup-Finale

Der 45-jährige Thiaw hätte im September zu Beginn der Afrika-Cup-Qualifikation eine Sperre von fünf Spielen antreten müssen, da er im Jänner im Finale des Afrika Cups gegen Marokko einen Protest seines Teams angezettelt hatte. Wegen einer Elfmeter-Entscheidung hatten die Senegalesen das Feld vorübergehend verlassen. Die Thiaw-Truppe hatte das Endspiel danach zwar mit 1:0 gewonnen, die Partie wurde aber später wegen der Protestaktion mit 3:0 für Marokko gewertet.