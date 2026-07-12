Die Sternschnuppen-Nacht des Jahres am besten Ort

Wenn der Sommerhimmel sein spektakulärstes Schauspiel bietet, lädt das Astronomische Zentrum im wenig „lichtverschmutzten“ Martinsberg die Leser der „Krone“ zu einem ganz besonderen Beobachtungsabend ein. Am Donnerstag, 13. August, steht alles im Zeichen der Perseiden – jenes berühmten Sternschnuppenstroms, der Jahr für Jahr so viele Sternfreunde begeistert.
Die Prognosen versprechen heuer eine wahre Mega-Nacht. Anders als im Vorjahr wird kein störendes Mondlicht den Himmel aufhellen. Die Dunkelheit ermöglicht beste Sichtbedingungen – von den schwächsten bis zu den hellsten Sternschnuppen. Die Perseiden gelten als einer der aktivsten Meteorströme des Jahres und können bei optimalen Bedingungen zahlreiche Sternschnuppen pro Stunde hervorbringen. Neben den Perseiden stehen weitere Höhepunkte des Sommerhimmels auf dem Programm. Die Besucher lernen die beeindruckende Milchstraße und die wichtigsten Sommersternbilder kennen.
Galaktische Ausblicke aus „lichtunverschmutzter“ Region
Ein besonderes Erlebnis ist die Beobachtung des Andromedanebels, unserer Nachbargalaxie. Sie wird bereits mit freiem Auge sichtbar sein und kann zusätzlich durch einen lichtstarken Großfeldstecher in ihrer ganzen Ausdehnung bewundert werden. Und dafür eignet sich gerade der Ort der Waldviertler Sternwarte Martinsberg perfekt, denn dort ist die Lichtverschmutzung so gering, dass die Sterne dort heller strahlend erscheinen.
Auch die Instrumente der Sternwarte kommen zum Einsatz. Durch das Fernrohr werden verschiedene Sternhaufen und faszinierende Nebelobjekte gezeigt, die unter dem dunklen Himmel besonders eindrucksvoll erscheinen. Zur Einstimmung auf die Beobachtungen gibt es informative Kurzvorträge über die Themen des Abends und die Besonderheiten des sommerlichen Sternenhimmels.
Tipp: Wer die Sternschnuppen besonders entspannt genießen möchte, sollte eine Liege sowie eine Decke mitbringen. So lässt sich das Himmelsschauspiel bequem verfolgen und die Beobachtung bis tief in die Nacht ausdehnen.
Mitmachen und gewinnen
Das Astronomische Zentrum in Martinsberg lädt Sie als „Krone“-Leser zu einem ganz besonderen Beobachtungsabend ein. Am Donnerstag, 13. August, steht alles im Zeichen der Perseiden – jenes berühmten Sternschnuppenstroms, der Jahr für Jahr so viele Sternfreunde begeistert. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26.7., 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Es gibt nur 25 mal 2 Karten zu gewinnen!