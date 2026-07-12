Die Sternschnuppen-Nacht des Jahres am besten Ort

Mitmachen und gewinnen

Das Astronomische Zentrum in Martinsberg lädt Sie als „Krone“-Leser zu einem ganz besonderen Beobachtungsabend ein. Am Donnerstag, 13. August, steht alles im Zeichen der Perseiden – jenes berühmten Sternschnuppenstroms, der Jahr für Jahr so viele Sternfreunde begeistert. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26.7., 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Es gibt nur 25 mal 2 Karten zu gewinnen!