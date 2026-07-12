WM: England-Trainer Tuchel kontert TV-Reporter

Pure Leidenschaft des England-Trainers Thomas Tuchel im TV-Interview nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Norwegen. Auf die Frage, ob es den „Three Lions“ aufgrund der „schwachen Leistung“ an Mentalität fehle, hatte der Deutsche eine klare Antwort parat ...
„Mentalität? Das war pure Mentaliät“, wies Tuchel die Kritik des TV-Reporters rasch zurück. „Warum fragen Sie nach Mentalität? Die Mentalität hätte man in Flaschen abfüllen können“, verteidigte er leidenschaftlich sein Team, kritisierte im Gegenzug allerdings die eigene Spielweise mit dem Ball: „Schlampig, zu viele technische Fehler, zu langsam – wir hatten Glück heute.“
„Glücklich mit dem Ergebnis“
Dennoch stehen die „Three Lions“ im WM-Halbfinale – ändern müssen sie bis dahin einiges. „Wir müssen besser werden, jetzt feiern wir und dann haben wir drei Tage um zu arbeiten“, so der Deutsche. „Heute bin ich sehr glücklich mit dem Ergebnis, aber nicht mit der Leistung“, fasste Tuchel den 2:1-Erfolg gegen die Norweger zusammen.
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