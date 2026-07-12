WM: England-Trainer Tuchel kontert TV-Reporter

„Glücklich mit dem Ergebnis“

Dennoch stehen die „Three Lions“ im WM-Halbfinale – ändern müssen sie bis dahin einiges. „Wir müssen besser werden, jetzt feiern wir und dann haben wir drei Tage um zu arbeiten“, so der Deutsche. „Heute bin ich sehr glücklich mit dem Ergebnis, aber nicht mit der Leistung“, fasste Tuchel den 2:1-Erfolg gegen die Norweger zusammen.