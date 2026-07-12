Dengler: „Hätten mich wieder nicht reden lassen“

Im Vorjahr habe er begonnen, Daten über die Parteienfinanzierung in Österreich zu sammeln, 340 Millionen Euro Steuergeld werde dafür aufgewendet. Diese „empörende Selbstbedienungs-Mentalität“ wollte Dengler anprangern, aber seine Partei ließ ihn im Regen stehen. Sie gestand ihrem eigenen Mandatar keine Redezeit im Nationalrat zu – also nahm er sein Schicksal selbst in die Hand und prangerte das System in der Budgetdebatte an. Der Partei sagte er vorab nichts, „sie hätten mich wieder nicht reden lassen“.