Durch die „Omeletthitze“ schwappen

„Lieber Freund, was für ein Sommer! Ich denke Sie mir im Zimmer sitzen, mehr Omelette als Mensch . . .“ An einen großen Philosophen mag man bei diesen Worten nicht gerade denken, und doch stammen sie aus einem Brief von Friedrich Nietzsche an seinen Freund Heinrich Köselitz. Der schmorte 1887 im dampfenden Venedig, während sich Nietzsche auf Sommerfrische im schweizerischen Sils-Maria kühle Luft um die Nase wehen ließ.
„Coolfication“ sagt man dazu im hippen Neudeutsch, ein Kofferwort aus Cool und Vacation (Ferien). Eines, das eher an ratternde Klimaanlagen denken lässt als an die Poesie der einst so zelebrierten Flucht aus heißen Städten. Die Sommerfrische brachte Dichter und Denker mit gekühlten Köpfen ins Schwärmen. „Der Sommer macht den Menschen zum Träumer“, stellte der Schriftsteller Paul Keller einst treffend fest. Auch Peter Altenberg fand eine bestechende Erklärung: „Es ist Sommer. Man geht barfuß, man denkt barfuß, man lebt barfuß.“ Oder um es mit Pippi Langstrumpf zu sagen: „An einem schönen Sommertag macht es immer schwipp und schwapp.“
Womit wir wieder zurück beim Omelett wären: Wenn uns erneut eine Hitzewelle wie in einer heißen Pfanne träge hin- und herschwappen lässt und das Denken schwerfallen mag, sollte man sich vielleicht literarische „Coolcations“ von anno dazumal gönnen. Und mit Schnitzler, Stifter, Zweig, Rosegger, Rilke & Co. den Zauber des Sommers beschwören.
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