Durch die „Omeletthitze“ schwappen

„Coolfication“ sagt man dazu im hippen Neudeutsch, ein Kofferwort aus Cool und Vacation (Ferien). Eines, das eher an ratternde Klimaanlagen denken lässt als an die Poesie der einst so zelebrierten Flucht aus heißen Städten. Die Sommerfrische brachte Dichter und Denker mit gekühlten Köpfen ins Schwärmen. „Der Sommer macht den Menschen zum Träumer“, stellte der Schriftsteller Paul Keller einst treffend fest. Auch Peter Altenberg fand eine bestechende Erklärung: „Es ist Sommer. Man geht barfuß, man denkt barfuß, man lebt barfuß.“ Oder um es mit Pippi Langstrumpf zu sagen: „An einem schönen Sommertag macht es immer schwipp und schwapp.“