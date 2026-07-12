Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„Dümmste Karte“

Schwalbe! „Gelb“ wird umgedreht – Embolo fliegt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.07.2026 04:42
Der Schweizer Breel Embolo hebt ab – eine folgenschwere Entscheidung. Danach (linkes Bild) ...
Der Schweizer Breel Embolo hebt ab – eine folgenschwere Entscheidung. Danach (linkes Bild) bracher zusammen und in Tränen aus.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/David Ramos)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das ist die dümmste und unnötigste gelbe Karte“, meinte ServusTV-Experte Florian Klein während der Live-Übertragung. Der Schweizer Breel Embolo wurde im Viertelfinale vom Täter zum Opfer – kassierte die gelbe Karte und flog vom Platz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Reihe nach. Es ist die 71. Minute im WM-Viertelfinale Argentinien gegen die Schweiz. Der Schiri will ein Foul von Argentiniens Leandro Paredes am Schweizer Breel Embolo erkannt haben und zeigt die gelbe Karte. Die TV-Zeitlupe zeigt: weit gefehlt. Von einem Foul keine Spur, viele eher sucht Emoblo den Kontakt mit dem Standbein von Paredes und hebt bewusst ab.

Schwalbe statt Foul – Gelb-Rot
Und jetzt wird‘s knifflig. Und für die Schweiz und Embolo heftig. Der VAR meldet sich zu Wort. Bei einer gelben Karte nicht üblich, bei einer möglichen zweiten gelben Karte allerdings angebracht und legitim. Tatsächlich war Embolo schon vorbelastet gewesen. Und der VAR entscheidet, was für die ganze Welt offensichtlich ist: Es war eine klare Schwalbe von Embolo.

Völlig aufgelöst
Der Referee studiert die TV-Bilder und legt eine 180-Grad-Kehrtwende hin. Statt Gelb für Paraedes wird jetzt alles umgedreht und Paredes entschuldet. Die gelbe Karte geht an Embolo. „No, no, no“, ist über die Amto-Mikros kollektiv zu vernehmen, die Schweizer Spieler verstehen die Welt nicht mehr. Denn ihnen dämmert: die Gelbe für Embolo färbt sich zu Gelb-Rot. Embolo muss vom Feld. Und verliert völlig die Fassung.

Mitspieler veruschen, ihren Kumpel Embolo zu trösten. Der ist völlig aufgelöst.
Mitspieler veruschen, ihren Kumpel Embolo zu trösten. Der ist völlig aufgelöst.(Bild: AP/AP Photo/Ashley Landis)
Lesen Sie auch:
WM-Viertelfinale
LIVE: Schweiz nach Ausgleich nur noch zu zehnt
12.07.2026

Das Blackout wird ihm jetzt bewusst. Tränenüberströmt findet der den Weg in die Kabine. Er wurde vom Opfer zum Täter. So schnell geht‘s.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.07.2026 04:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
155.244 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
124.041 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
123.557 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1118 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
928 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
866 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Im WM-Viertelfinale
LIVE: Messis historische Serie droht zu reißen!
„Dümmste Karte“
Schwalbe! „Gelb“ wird umgedreht – Embolo fliegt
WM-Viertelfinale
LIVE: Schweiz nach Ausgleich nur noch zu zehnt
„Warum fragst du das?“
WM: England-Trainer Tuchel kontert TV-Reporter
Sport Tv Logo
Interessanter Fakt
Kane! So spät schloss bei dieser WM noch keiner ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf