Schwalbe! „Gelb“ wird umgedreht – Embolo fliegt

Völlig aufgelöst

Der Referee studiert die TV-Bilder und legt eine 180-Grad-Kehrtwende hin. Statt Gelb für Paraedes wird jetzt alles umgedreht und Paredes entschuldet. Die gelbe Karte geht an Embolo. „No, no, no“, ist über die Amto-Mikros kollektiv zu vernehmen, die Schweizer Spieler verstehen die Welt nicht mehr. Denn ihnen dämmert: die Gelbe für Embolo färbt sich zu Gelb-Rot. Embolo muss vom Feld. Und verliert völlig die Fassung.