Ein matter Vierer für die Dreier-Koalition – noch!

Wer kennt es nicht? Vor der entscheidenden Notenkonferenz versuchen Schüler noch einmal, Gas zu geben, bessere Leistungen zu liefern als im Rest des Schuljahres oder es zumindest so aussehen zu lassen. Mit solchen Schein-Leistungen können manche Schüler bei manchen Lehrern, die nicht so genau hinschauen, punkten. Die Beurteilung der Politik durch die Wähler unterscheidet sich kaum von der Benotung der Schüler durch die Lehrer. Manche lassen Politikern einiges durchgehen, die Mehrheit aber schaut genau hin.