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„Krone“-Kommentar

Ein matter Vierer für die Dreier-Koalition – noch!

Kolumnen
12.07.2026 05:00
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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Wer kennt es nicht? Vor der entscheidenden Notenkonferenz versuchen Schüler noch einmal, Gas zu geben, bessere Leistungen zu liefern als im Rest des Schuljahres oder es zumindest so aussehen zu lassen. Mit solchen Schein-Leistungen können manche Schüler bei manchen Lehrern, die nicht so genau hinschauen, punkten. Die Beurteilung der Politik durch die Wähler unterscheidet sich kaum von der Benotung der Schüler durch die Lehrer. Manche lassen Politikern einiges durchgehen, die Mehrheit aber schaut genau hin.

Vierer für den Dreier 
Genau hingeschaut haben wohl auch die meisten der fast 40.000 „Krone“-Leser, die bei unserer Online-Benotung der Regierungspolitiker mitmachten. Da dürfte das vor den großen Parlamentsferien veranstaltete Nationalratsfurioso wenig Eindruck hinterlassen haben. In Erinnerung bleiben wird davon vor allem, dass ein NEOS-Abgeordneter, der die exorbitant hohe österreichische Parteienfinanzierung kritisiert hat, umgehend aus der Partei geworfen wurde.

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Das herb ausgefallene Zeugnis der „Krone“-Leser – ein matter Vierer für die Dreier-Koalition – muss für diese ein dringender Aufruf sein, sich im Sommer nicht zurückzulehnen und im Herbst alle Kräfte zu sammeln. Denn spätestens da wird sich die Zukunft weisen: Hat die Regierung noch eine letzte Chance – oder stürzt sie vom alarmierenden „Genügend“ zum vernichtenden „Nicht genügend“ ab?

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