LIVE: Messis historische Serie droht zu reißen!

Es wäre das Ende einer historischen Torserie, die mit dem Achtelfinal-Sieg gegen Australien bei der WM 2022 begann. Darauf folgte ein Messi-Treffer in jedem argentinischen WM-Spiel, neun Mal in Folge traf der Superstar für sein Land und übernahm gleichzeitig die allgemeine WM-Torkrone von Miroslav Klose.