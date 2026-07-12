LIVE: Messis historische Serie droht zu reißen!

Reißt heute Lionel Messis unglaubliche WM-Torserie? Im Viertelfinalspiel gegen die Schweiz konnte der argentinische Superstar bisher noch nicht treffen.
Es wäre das Ende einer historischen Torserie, die mit dem Achtelfinal-Sieg gegen Australien bei der WM 2022 begann. Darauf folgte ein Messi-Treffer in jedem argentinischen WM-Spiel, neun Mal in Folge traf der Superstar für sein Land und übernahm gleichzeitig die allgemeine WM-Torkrone von Miroslav Klose.
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Assist in Halbzeit eins
In der ersten Halbzeit gelang dem argentinischen Superstar jedoch noch kein Torschuss gegen die Schweiz. Trotzdem ließ er sich die Chance auf eine Torbeteiligung nicht nehmen und servierte Mac Allisters Führungstor am Silbertablett.
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