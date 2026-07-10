Schutzberechtigte ohne Kindergeld „rechtswidrig“

Die Regierung plant, Menschen, die in Österreich einen Schutzstatus bekommen haben, von der Familienbeihilfe auszuschließen. Die Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie und Volkshilfe protestieren dagegen. Sie sehen einen klaren Widerspruch zu geltendem EU-Recht.
Der Ausschluss von der Familienbeihilfe würde alle treffen, die aktuell in der Grundversorgung sind. Das sind Menschen, die subsidiär schutzberechtigt sind und ukrainische Vertriebene. Für Caritas, Diakonie und Volkshilfe ist ein Ausschluss aber „klar rechtswidrig“.
Denn gemäß der neuen europäischen Statusverordnung hätten subsidiär Schutzberechtigte grundsätzlich Anspruch auf dieselben Leistungen der sozialen Sicherheit wie Staatsangehörige, argumentieren sie in einer Aussendung.
„Demokratiepolitisch bedenklich“
Besonders kritisch sehen die NGOs auch, dass die Bundesregierung die Gesetzesnovelle bereits am Mittwoch ins Parlament eingebracht hat, obwohl die Begutachtungsfrist noch bis 24. Juli läuft. Es entstehe der Eindruck, dass ein rechtlich fragwürdiges Vorhaben ohne ausreichende Prüfung durchgesetzt werden soll. Das sei „demokratiepolitisch bedenklich“, so die Organisationen.
„Kinderrechte gelten für alle Kinder“
„Die Bekämpfung von Kinderarmut und die soziale Absicherung von Familien dürfen nicht ausgehöhlt werden. Kinderrechte gelten für alle Kinder – ohne Ausnahme“, erklärten Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger. Betroffen von der Maßnahme wären insbesondere Familien, die ihren Lebensunterhalt derzeit nicht eigenständig sichern können, warnten die Hilfsorganisationen.
Die Regierung argumentiert die Pläne damit, dass für Menschen, die in der Grundversorgung sind und arbeiten dürften – eben Subsidiär Schutzberechtigte und Ukraine-Flüchtlinge – ein Anreiz entsteht, erwerbstätig zu werden. Bisher galt nur, dass man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.