Putins Umfragewerte stürzen immer weiter ab

Russland meldet wieder Brände in Energieanlagen

Auch in der vergangenen Nacht hat die Ukraine mit Drohnen eine Raffinerie und mehrere Öldepots im Süden Russlands angegriffen und beschädigt. Die russische Luftverteidigung meldete den Abschuss von 376 ukrainischen Drohnen. Die Attacken hatten mehrere Brände zur Folge. In Krasnodar brach laut örtlichen Behörden ein Feuer in der Ölraffinerie Ilski aus, das mittlerweile gelöscht wurde. Menschen seien bei dem Angriff nicht verletzt worden. Auch in der Region Rostow gibt es Schäden an Ölanlagen.