Reservation Fiasco
Retiree Refuses to Give Up Seat on Train: Fined!
When is a seat on a train reserved? This isn’t always clearly indicated, as seats can still be booked at the last minute. In Carinthia, a retiree—a former court employee, of all people—sat down in a seat he thought was vacant. And that’s going to cost him dearly.
The case sounds like our popular “Krone” series “Heiteres Bezirksgericht” (“The Cheerful District Court”), but it actually happened just recently in Carinthia! Although Dr. X has been retired for eight years, the Carinthian still carries his long-expired judicial ID card with him and likes to pull it out.
However, this didn’t impress anyone on his trip to Vienna; instead, he faced legal proceedings for disturbing the public order. What had happened?
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