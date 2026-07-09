Landtag voll Lobeshymnen und heftiger Kritik

In der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause durfte die Volkspartei das Thema der Aktuellen Stunde bestimmen – „Maßnahmen und Investitionen für den Standort Kärnten“. Und bei dem Thema war es wenig verwunderlich, dass VP-Klubobmann Markus Malle die letzten Erfolge der Kärntner Landesregierung vor den Vorhang holt. Darunter auch der Sicherheitsausbau der Friesacher Straße, der UKH-Neubau und der „Schlussstrich unter das Hypo-Debakel“.