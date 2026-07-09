Unfall mit Lkw: Autofahrerin eingeklemmt

„Die Lenkerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses nicht selbständig verlassen“, berichtet HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Er wurde gemeinsam mit seiner Mannschaft zu dem Unfall auf der B 94 gerufen. Mit dabei war auch die FF Treffen sowie die FF Winklern Einöde.