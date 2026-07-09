Unfall mit Lkw: Autofahrerin eingeklemmt

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt eine Autofahrerin Donnerstagfrüh in Treffen. Aus bisher unbekannter Ursache krachten ihr Auto und ein Lkw im Kreisverkehr zusammen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
„Die Lenkerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses nicht selbständig verlassen“, berichtet HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Er wurde gemeinsam mit seiner Mannschaft zu dem Unfall auf der B 94 gerufen. Mit dabei war auch die FF Treffen sowie die FF Winklern Einöde.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert. Der Lkw-Fahrer stieg selbstständig aus dem Fahrzeug aus. Die Autofahrerin wurde vorsichtig mit dem Spineboard aus ihrem Gefährt geholt und ins Spital gebracht.
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