TV-Hit „Message Macht Medien“ geht in Verlängerung

Was verbindet EU-Politikerin Lena Schilling, Ex-„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt, Bestseller-Autor Thomas Brezina und Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober? Sie alle haben Erfahrung mit Macht und Medien und waren bei Gerald Fleischmanns „Message Macht Medien“ zu Gast.

Wie wird Meinung gemacht? Genau dieser Frage geht Fleischmann in seinem krone.tv-Vodcast nach und blickt dabei hinter die Kulissen von Politik, Wirtschaft; Kultur und (sogar) Sport. Ein voller Erfolg – denn über 900.000 Zuseher schauten die insgesamt 32 Folgen (Stand Juli) des Medien-Talks im TV! Hinzu kommen Hunderttausende Views in den sozialen Medien. krone.tv-Chef Max Mahdalik dazu: „Wir sind sehr stolz auf dieses neue Format. Es zeigt auch die Zukunft der Medien, wo nicht mehr in TV, Sendung oder Podcast gedacht wird, sondern wo ein Produkt alle Kanäle bespielt. Mit „Message Macht Medien“ ist es gelungen, in die Tiefe zu gehen und einen anderen Blickwinkel auf Menschen zu bekommen. Gerald Fleischmann macht das mit sehr viel Feingefühl.“