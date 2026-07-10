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TV-Hit „Message Macht Medien“ geht in Verlängerung

Medien
10.07.2026 17:30
Kommunikations-Experte und krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann und eine Auswahl seiner 32 ...
Kommunikations-Experte und krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann und eine Auswahl seiner 32 illustren Gäste.(Bild: Krone KREATIV/Krone)
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Was 2025 als Experiment begann, geht im Herbst 2026 aufgrund des großen Publikumserfolges und beeindruckenden Zugriffszahlen in Serie. Mehr als 900.000 sahen und hörten bei „Message Macht Medien“ regelmäßig zu!

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Was verbindet EU-Politikerin Lena Schilling, Ex-„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt, Bestseller-Autor Thomas Brezina und Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober? Sie alle haben Erfahrung mit Macht und Medien und waren bei Gerald Fleischmanns „Message Macht Medien“ zu Gast.

Wie wird Meinung gemacht? Genau dieser Frage geht Fleischmann in seinem krone.tv-Vodcast nach und blickt dabei hinter die Kulissen von Politik, Wirtschaft; Kultur und (sogar) Sport. Ein voller Erfolg – denn über 900.000 Zuseher schauten die insgesamt 32 Folgen (Stand Juli) des Medien-Talks im TV! Hinzu kommen Hunderttausende Views in den sozialen Medien. krone.tv-Chef Max Mahdalik dazu: „Wir sind sehr stolz auf dieses neue Format. Es zeigt auch die Zukunft der Medien, wo nicht mehr in TV, Sendung oder Podcast gedacht wird, sondern wo ein Produkt alle Kanäle bespielt. Mit „Message Macht Medien“ ist es gelungen, in die Tiefe zu gehen und einen anderen Blickwinkel auf Menschen zu bekommen. Gerald Fleischmann macht das mit sehr viel Feingefühl.“

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz analysierte in Folge eins den Unterschied zwischen Wahrheit und Propaganda sowie den Verlauf des Ukraine-Kriegs. Schlagerstar Melissa Naschenweng lieferte den wohl meistzitierten Satz: „Ich habe im eigenen Land Angst“, der nicht nur in Österreich, sondern auch bei unseren deutschen und Schweizer Nachbarn viral ging. Auf Facebook und Instagram ist nur der Trailer ihrer Folge fast 600.000 Mal aufgerufen worden.

„Message Macht Medien“
Hier schauen Sie alle Folgen nach!

Alle „Message Macht Medien“-Folgen, auch zum Überbrücken bis nach der Sommerpause, finden Sie hier – und zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt!

Alleine auf YouTube hat Militärexperte Oberst Markus Reisner knapp 220.000 Views gemacht. Seine Message: Wir befinden uns in einer Vorphase eines Weltkrieges! Die meisten Hörer hatte wiederum Kabarettist Gery Seidl, der mit „Armin-Wolf-Witz wurde rausgeschnitten“ den ORF kritisierte.

Aber auch die „Specials“ sorgten für Aufsehen: So etwa jenes mit dem Tiroler Polit-Rebellen Georg Dornauer. Dieser posaunte: „Wähler verzeihen mir Benko und Ferrari“ in einem „Message Macht Medien Spezial“ auf der Pirsch und pochte trotz Skandalen auf seine sozialdemokratischen Wurzeln.

Nach 32 hochkarätigen Gästen und spannenden Themen kehrt „Message Macht Medien“ Anfang September mit neuen Folgen zurück.

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