Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg

„Message, Macht, Medien“, diesmal in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. In der neuen Folge antwortet Oberst Markus Reisner vom Bundesheer auf Fragen, wie: Sind wir schon mitten im Weltkrieg? Ersetzt Propaganda klassische Panzer? War Öl der Grund hinter dem US-Angriff auf Venezuela? Und: Warum für den Heeres-Experten eine Verlängerung des Grundwehrdienstes in Österreich kommen muss!
Die Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten und in Asien sowie die Machtkämpfe um Rohstoffe und Handelswege zeigen: „Wir sind in einer Vorphase einer globalen Auseinandersetzung, die sich im schlimmsten Fall weiter verschlechtern kann ...“, so Oberst Reisner.
Heutzutage werden Kriege nicht nur mit Waffen, sondern vor allem mit Narrativen und Desinformation geführt. Gerade im Ukraine-Krieg spielt Propaganda eine zentrale Rolle: „Sie können heute auf Knopfdruck Milliarden Menschen erreichen.“
Ob Venezuela oder Grönland: Reisner sieht dahinter vor allem das Interesse der USA, China einzudämmen und eigene Einflusszonen zu sichern. Entgegen der Annahme – „Trump will nur Rohstoffe“ – glaubt der Militärexperte, es gehe es um „etwas viel Größeres, nämlich die Neuordnung der Welt“ – auch im Ukraine-Krieg.
Zu Trumps Anspruch auf Grönland beruhigt der Experte: „Wir sind noch weit davon entfernt, dass wir eine militärische Eskalation erleben.“ Aber sollten die USA bei der Ex-Kolonie von Dänemark eine Intervention durchführen, ist sich Oberst Reisner mit der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen einig: „Das wäre das Ende der NATO.“
Auch zum Endbericht der Expertenkommission des Bundesheeres mit Reformvorschlägen, die eventuell eine Verlängerung des Grundwehrdienstes empfehlen wird, nimmt Reisner Stellung und bekräftigt die Notwendigkeit dafür: „Alles, was die Miliz stärkt, ist entsprechend zu unterstützen.“
Den ganzen Podcast zur Folge „Globale militärische Auseinandersetzungen: Verstehen wir, was derzeit auf der Welt los ist?“ können Sie hier anhören:
Oder hier als Video-Podcast streamen:
