Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg

„Message, Macht, Medien“, diesmal in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. In der neuen Folge antwortet Oberst Markus Reisner vom Bundesheer auf Fragen, wie: Sind wir schon mitten im Weltkrieg? Ersetzt Propaganda klassische Panzer? War Öl der Grund hinter dem US-Angriff auf Venezuela? Und: Warum für den Heeres-Experten eine Verlängerung des Grundwehrdienstes in Österreich kommen muss!