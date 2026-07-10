Ab ins Wasser
Dieser Hund ist besessen von seinem Pool
Ein Hund aus Dänemark erheitert derzeit mit seinen Schwimmkünsten das Netz. Flink und geschickt erklimmt er die Pool-Leiter. Von dem kühlen Nass kann er gar nicht genug bekommen.
Schritt für Schritt arbeitet sich der Vierbeiner mit seinen kleinen Pfötchen nach oben. Dort angekommen, geht es ohne Zögern sofort mit einem Satz ins Wasser – und dort fühlt er sich sichtlich pudelwohl.
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den Hund mal im privaten Pool planschen zu lassen, sofern die Chlor-Werte nicht zu hoch sind. Allerdings sind nicht alle davon derart zu begeistern. Vergessen werden darf auch nicht, dass Vierbeiner das Schwimmbecken nicht so einfach verlassen können wie wir Menschen. Ein sicherer Ein- und Ausstieg ist daher unabdingbar. Auch sollte der Hund niemals allein im Wasser gelassen werden.
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