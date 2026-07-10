Dieser Hund ist besessen von seinem Pool

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den Hund mal im privaten Pool planschen zu lassen, sofern die Chlor-Werte nicht zu hoch sind. Allerdings sind nicht alle davon derart zu begeistern. Vergessen werden darf auch nicht, dass Vierbeiner das Schwimmbecken nicht so einfach verlassen können wie wir Menschen. Ein sicherer Ein- und Ausstieg ist daher unabdingbar. Auch sollte der Hund niemals allein im Wasser gelassen werden.