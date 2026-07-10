Opfer zeigt vor Frau Rat den Mittelfinger

Ein sturzbetrunkener Burgenländer biss bei einem Zeltfest die Fingerkuppe eines Security-Mitarbeiters ab und schwärzte via Notruf zwei Polizisten an. Jetzt folgte das Nachspiel vor Gericht ...
Ein Zeltfest in Andau. Mittags nimmt der 35-Jährige einen Snack zu sich, dann widmet er sich vollends der flüssigen Nahrungsaufnahme. Zwölf Stunden lang. Man möchte die Menge rekonstruieren und einigt sich am Landesgericht Eisenstadt auf einen halben Liter Jägermeister, dazwischen vielleicht ein Bier und zehn weiße Spritzer, die im 1,5-Liter-Gebinde verkauft wurden. Macht 7,5 Liter Wein.
Der Sachverständige errechnet beim 90 Kilogramm schweren und 1,83 Meter großen Angeklagten einen Promillewert in Höhe von 2,8, als der um 1:46 Uhr den Notruf der Polizei wählte. In wohl artikulierten Worten teilte der Mann am Handy mit, dass er Opfer eines Übergriffs geworden sei. Fünf Männer hätten grundlos auf ihn eingeschlagen, darunter zwei Polizisten. In der Folge wurde gegen die dort diensthabenden Beamten ermittelt, sie wurden selbstverständlich freigesprochen.
„Ich kann mich an all das nicht mehr erinnern“
Faktum ist: Der gelernte Schlosser hat randaliert. Es kam zu einem Handgemenge in diesem Bierzelt. Ein Mitglied des Veranstaltungsteams ging dazwischen. „Ich wollte ihn hinauskomplimentieren.“ Er packte ihn am Arm. „Dann hat er mich in den Finger gebissen, ohne Vorwarnung. Die Fingerkuppe war halb ab. Gott sei Dank konnte das im Spital wieder repariert werden.“ Die Richterin will die Narben sehen. Mit hocherhobenem Mittelfinger geht das Opfer durch die Reihen. Vier Wochen Krankenstand. Alle nicken. Der Nächste bitte.
Ein Biss in den Oberschenkel
Nach diesem Vorfall kam ein weiteres Mitglied des Vereins zum Handkuss. Dem biss der Angeklagte in den Oberschenkel, weil auch er ihn hinausschmeißen wollte. „Es war ein Gerangel. Wir sind beide auf dem Boden gelandet. Ich habe versucht, ihn zu fixieren, bevor es zu einer echten Schlägerei kommt. Die Schmerzen waren arg.“
Und der Angeklagte? „Ich kann mich an nichts erinnern. Auch nicht daran, dass ich in dieser Nacht die Polizei angerufen habe.“ Er selbst trug ein blaues Auge und Hämatome an den Unterarmen davon, das hat die Mama mit Fotos dokumentiert
Zweites blaues Auge für den Angeklagten
Den beiden Opfern werden auf Betreiben von Anwältin Ina-Christin Stiglitz 2500 sowie 1000 Euro als Schadenswiedergutmachung ausgehändigt. Also alles gut? Halbwegs. Der „Beißer“ kommt mit einem zweiten blauen Auge davon und wird nicht rechtskräftig mit einer Diversion in Höhe von 2950 Euro belangt.
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