Opfer zeigt vor Frau Rat den Mittelfinger

„Ich kann mich an all das nicht mehr erinnern“

Faktum ist: Der gelernte Schlosser hat randaliert. Es kam zu einem Handgemenge in diesem Bierzelt. Ein Mitglied des Veranstaltungsteams ging dazwischen. „Ich wollte ihn hinauskomplimentieren.“ Er packte ihn am Arm. „Dann hat er mich in den Finger gebissen, ohne Vorwarnung. Die Fingerkuppe war halb ab. Gott sei Dank konnte das im Spital wieder repariert werden.“ Die Richterin will die Narben sehen. Mit hocherhobenem Mittelfinger geht das Opfer durch die Reihen. Vier Wochen Krankenstand. Alle nicken. Der Nächste bitte.