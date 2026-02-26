Ex-Minister Anschober verteidigt Corona-Lockdowns

Sehr persönlich wird es beim Rückblick auf seinen Rücktritt 2021. Zwei Mal Kreislaufkollaps, extreme Blutdruckwerte, mögliche organische Schädigungen: Der Buchautor hat krankheitsbedingt die Reißleine ziehen müssen. Ein politisches Comeback oder eine Kandidatur für das Bundespräsidentenamt – trotz guter Umfragewerte – schließt Anschober klar aus. Seinen Wunsch, dass die Grünen stärker werden, halte er dennoch für „wichtig für unser Land.“ Mit oder ohne ihn an der Spitze. Denn auch als nach-wie-vor-Grünen-Mitglied sehe er mittlerweile seine Rolle als Autor und Vortragender, nicht als Politiker: „Aus meiner Sicht habe ich da überhaupt keine Ambitionen.“