Brezina zu Vorbildrolle: „Keine Fotos mit Alkohol“

Brezina betont die Verantwortung öffentlicher Personen, insbesondere gegenüber der Jugend. Er achte bewusst darauf, welches Bild er vermittelt: „Ich lasse mich zum Beispiel nicht mit Alkohol in der Hand fotografieren.“ Ist Kindheit heute anders? „Sie war einfacher, weil es vieles nicht gegeben hat.“ Smartphones und ein dicht getakteter Alltag würden das Aufwachsen heutzutage komplexer machen. Auch (gut gemeinte) Förderprogramme neben der Schule und „Helikoptereltern, die ständig herumschweben und ihre Kinder von allem fernhalten wollen“. Und in puncto Social-Media-Verbot? „Wenn du etwas verbietest, machst du es immer interessanter.“ Dialog über Content und Grenzen bei der Dauer des täglichen Konsums seien „mindestens genauso wichtig wie ein Verbot“.