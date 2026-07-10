Nahost-Konflikt wirft Kampf gegen Inflation zurück

Entwicklung des Ölpreises unklar

Die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise wieder nach oben katapultiert. „Nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen in der Golfregion und der Aufkündigung der Waffenruhe durch US-Präsident Donald Trump ist der Brentöl-Preis innerhalb von zwei Tagen um mehr als zehn Prozent gestiegen“, sagte Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Trotzdem sei der Preis immer noch niedriger als zwischen März und Mai. Dies spreche dafür, dass die meisten Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer die jüngsten Ereignisse eher als temporäre Störung einstuften und mit einer Fortsetzung der Gespräche rechnen, sagte Lambrecht.