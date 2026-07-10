Frau von Kuh attackiert und Böschung hinabgestürzt

Ein harmloser Spaziergang im Tiroler Kühtai endete Freitagmittag in einem dramatischen Rettungseinsatz. Eine Kuh, die gemeinsam mit ihrem Kalb am Wanderweg stand, stieß eine 64-jährige Frau mit dem Kopf. Die Spaziergängerin verlor das Gleichgewicht und stürzte rund zehn Meter über eine felsige Böschung. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11.45 Uhr am Finstertaler Stausee in Kühtai. Eine 64-jährige Österreicherin war gemeinsam mit einem 59-jährigen Begleiter auf einem Spaziergang unterwegs. Als das Paar seeseitig an einer Kuh vorbeigehen wollte, die sich mit ihrem Kalb unmittelbar am Weg befand, kam es plötzlich zu dem Zwischenfall.
Richtung See gestürzt
„Die Kuh versetzte der Frau einen Stoß mit dem Kopf“, heißt es seitens der Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die 64-Jährige das Gleichgewicht und stürzte etwa zehn Meter über eine steile, felsdurchsetzte Böschung in Richtung See.
Schwerverletzte in die Klinik geflogen
Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf sowie am gesamten Körper zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
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