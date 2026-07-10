Frau von Kuh attackiert und Böschung hinabgestürzt

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11.45 Uhr am Finstertaler Stausee in Kühtai. Eine 64-jährige Österreicherin war gemeinsam mit einem 59-jährigen Begleiter auf einem Spaziergang unterwegs. Als das Paar seeseitig an einer Kuh vorbeigehen wollte, die sich mit ihrem Kalb unmittelbar am Weg befand, kam es plötzlich zu dem Zwischenfall.