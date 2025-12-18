Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Message, Macht, Medien

Schilling flog zur COP30: „Segeln wäre schwierig“

Politik
18.12.2025 05:00

Vom Klima-Protest auf Österreichs Straßen zur EU-Bühne nach Brüssel: In einer neuen Folge „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit der grünen – und derzeit jüngsten aktiven – EU-Abgeordneten Lena Schilling über ihre Anfänge im Aktivismus, sowie Kritik, Vorwürfe und medialer Druck über ihre Persona, wie sozialer Klimaschutz in Europa funktionieren kann - und: warum auch eine grüne Politikerin manchmal fliegen muss.

0 Kommentare

Wie tickt die Klimabewegung und wo liegen die Grenzen zwischen Aktivismus und Politik? Mit Verantwortung und Macht seien Erwartungen, Maßstäbe und Angriffe deutlich härter geworden. Den Schritt in die Politik gewagt zu haben, bereut Schilling aber nicht, auch wenn sie ihn heute besser vorbereitet angehen würde, Stichwort: mediale Kontroversen im Wahlkampf. Dafür habe sie Verantwortung übernommen und viel über den Umgang mit Medien gelernt, ohne von „Dirty Campaigning“ sprechen zu wollen. Die Erfahrung habe sie persönlich belastet, politisch aber reifer gemacht, betont Schilling.

Inhaltlich verteidigt die Jungpolitikerin die Klimabewegung als breit und faktenbasiert, setzt auf Bahn-Ausbau statt pauschaler Flugverbote und fordert Umweltschutz ohne zusätzliche Teuerung. Schilling widerspricht der Darstellung, die Klimabewegung sei primär das Produkt einer US-Wahlkampfstrategie. Für sie war es eine weltweite Dynamik, die sich auf Klimakonferenzen und im Austausch zwischen Aktivisten aus vielen Ländern entwickelt habe. Bewegungen wie „Fridays for Future“ hätten dieses Momentum später gebündelt und sichtbar gemacht.

Lena Schilling und Gerald Fleischmann im Wiener Grand Hotel bei den Dreharbeiten zum ...
Lena Schilling und Gerald Fleischmann im Wiener Grand Hotel bei den Dreharbeiten zum Video-Podcast „Message Macht Medien“.(Bild: krone.tv)

Für die COP30 – dem UN-Klimagipfel – dieses Jahr im brasilianischen Belém, musste sie dennoch mit dem Flugzeug anreisen: „Segeln wäre schwierig gewesen“, so die Politikerin. Der Grund für ihre Teilnahme: Klimaschutz sei nur international und koordiniert lösbar. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass der Optimismus von 2015 heute schwerer aufrechtzuerhalten sei – gerade deshalb seien multilaterale Foren wie ein Weltklimagipfel weiterhin zentral, um gemeinsame Ziele, wissenschaftliche Evidenz und politische Verantwortung zusammenzuhalten.

Den ganzen Podcast zur Folge „Wie tickt die Klimabewegung – wo liegen die Grenzen zwischen Aktivismus und Politik?“ können Sie hier anhören:

Oder als Video-Podcast streamen:

Alle Folgen von „Message Macht Medien“ können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören. Oder auf krone.tv – immer am Donnerstag um 21.15 Uhr anschauen!

Porträt von krone.tv
krone.tv
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.419 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.994 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
107.569 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Mehr Politik
Message, Macht, Medien
Schilling flog zur COP30: „Segeln wäre schwierig“
Frieden in Ukraine?
USA und Russland verhandeln am Wochenende in Miami
Erwin Pröll warnt:
„Brauchen Klarheit, nicht Mittelmaß in Politik“
Umgang mit Migranten
Lega-Chef Salvini wurde endgültig freigesprochen
Angst vor Putin
Estland baut jetzt Bunker, Polen setzt auf Minen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf