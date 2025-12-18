Schilling flog zur COP30: „Segeln wäre schwierig“

Wie tickt die Klimabewegung und wo liegen die Grenzen zwischen Aktivismus und Politik? Mit Verantwortung und Macht seien Erwartungen, Maßstäbe und Angriffe deutlich härter geworden. Den Schritt in die Politik gewagt zu haben, bereut Schilling aber nicht, auch wenn sie ihn heute besser vorbereitet angehen würde, Stichwort: mediale Kontroversen im Wahlkampf. Dafür habe sie Verantwortung übernommen und viel über den Umgang mit Medien gelernt, ohne von „Dirty Campaigning“ sprechen zu wollen. Die Erfahrung habe sie persönlich belastet, politisch aber reifer gemacht, betont Schilling.