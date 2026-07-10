Fliegt auch Skispringen aus dem Olympia-Programm?

Folgt nach dem Olympia-Beben rund um die Nordische Kombination bald der nächste Wintersport-Schock? Norwegens ehemaliger Kombi-Star Jörgen Graabak warnt nun zumindest davor, dass bald auch Skispringen aus dem Programm der Winterspiele fliegen könnte.
Droht dem nächsten Traditionssport das Olympia-Aus? Wenn man auf den ehemaligen Kombinierer Graabak hört, dann droht dieses Szenario. Skispringen könnte demnach schon bald aus dem Programm der Winterspiele fliegen und das hat direkt mit dem OIympia-Aus der Nordischen Kombination zu tun.
„Das Hauptproblem ist, dass die Instandhaltung der Schanzen teuer ist und sich der Aufwand für nur eine Sportart weniger rechnet als für zwei. Das muss eine Warnung sein“, so der Norweger gegenüber „TV2“. Nach dem Knall um die Nordische Kombination wäre es der nächste Schock für Wintersport-Fans.
Forfang und Aalbu beruhigen
Allerdings gibt es gleich auch Stimmen, die beruhigen. „Bei den Olympischen Spielen gehört das Skispringen zu den Sportarten, die weltweit das größte Interesse wecken“, betont etwa Skisprung-Ass Johann-Andre Forfang. Und auch der norwegische Sportdirektor im Ski Nordisch, Jan-Erik Aalbu versucht zu beruhigen. Er sehe ein Olympia-Aus für das Skispringen nicht als realistisches Bedrohungsszenario.
Die Entscheidung rund um die Kombination hingegen sei ein harter Schlag, aber noch nicht der Untergang für die Sportart, so Aalbu: „Es geht um die Aufmerksamkeit. Wenn sie es schaffen, die Nordische Kombination am Leben zu erhalten, ist das ja nicht das Ende der Welt. Wir sprechen hier von zwei Wochen alle vier Jahre.“
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