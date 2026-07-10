Fliegt auch Skispringen aus dem Olympia-Programm?

Die Entscheidung rund um die Kombination hingegen sei ein harter Schlag, aber noch nicht der Untergang für die Sportart, so Aalbu: „Es geht um die Aufmerksamkeit. Wenn sie es schaffen, die Nordische Kombination am Leben zu erhalten, ist das ja nicht das Ende der Welt. Wir sprechen hier von zwei Wochen alle vier Jahre.“