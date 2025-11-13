Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“

In der ersten Folge des neuen krone.tv-Video-Podcasts „Message Macht Medien“ beleuchtet Fleischmann mit Wehrschütz den Informationskrieg und die komplexe Lage vor Ort. Wehrschütz erklärt, warum ein Kriegsende nur über Verhandlungen möglich ist, welche Bedingungen für eine Waffenruhe nötig wären und wie beide Seiten die Konfliktlage taktisch nutzen.