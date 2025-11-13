Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“

Nur wenige Tage vor dem dramatischen Drohnenangriff in der Ostukraine, bei dem ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz dem Tod nur knapp entkommt, spricht er mit Ex-Kurz-Spindoktor und Kanzlerberater Gerald Fleischmann im Grand Hotel Wien über den Ukraine-Krieg.
In der ersten Folge des neuen krone.tv-Video-Podcasts „Message Macht Medien“ beleuchtet Fleischmann mit Wehrschütz den Informationskrieg und die komplexe Lage vor Ort. Wehrschütz erklärt, warum ein Kriegsende nur über Verhandlungen möglich ist, welche Bedingungen für eine Waffenruhe nötig wären und wie beide Seiten die Konfliktlage taktisch nutzen.
Ein Gespräch über Macht, Manipulation und Medien – und darüber, wie im Schatten des Krieges auch um jedes Wort und Bild gekämpft wird und warum für Wehrschütz künstliche Intelligenz immer mehr zur „wirklichen Bedrohung“ wird.
Neben der Lageanalyse gibt es einen persönlichen Einblick in Wehrschütz’ Leben, seine Haltung zu Politik und Gerüchten über mögliche Funktionen. Den ganzen Podcast zur Folge „Wahrheit als Waffe – der gnadenlose Kampf im Ukraine-Krieg“ können Sie hier anhören:
Oder hier als Video-Podcast streamen:
Alle Folgen von „Message Macht Medien“ können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören. Oder auf krone.tv - immer am Donnerstag um 21:15 Uhr anschauen!
