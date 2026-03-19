„Erzählen Kreml-Zeug, das ich befremdlich finde“

Auch Migration, politischer Islamismus und Klimapolitik sind Thema. Der Journalist warnt vor den gesellschaftlichen Folgen unkontrollierter Migration, bezeichnet die Grenzöffnung in der Migrationskrise als „zivilisatorischen Fehler“ und sieht Israel als zentralen Verbündeten des Westens. „Israel ist die Frontlinie des freien Westens.“ In der Klimadebatte erkennt er zwar menschliche Einflüsse auf das Klima an, zweifelt aber an der Wirksamkeit politischer Steuerung und plädiert stattdessen für Technologieoffenheit – vor allem für Atomenergie.