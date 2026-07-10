Nationalrat: Finanzminister lobt „Gesamtkunstwerk“

Zuvor hatte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) den letzten Debattentag genutzt, um noch einmal um Zustimmung zum – wie er es nannte – „Gesamtkunstwerk Doppelbudget“ zu werben. „Wir verringern Defizite, investieren gleichzeitig in den Standort und bemühen uns dennoch, Strukturreformen umzusetzen“, sagte er in der Plenarsitzung des Nationalrats. Österreich sei in der Lage, bestehende Herausforderungen zu bewältigen. Die Opposition rief er zum gemeinsamen Ringen um konstruktive Lösungen auf. In jeder Untergliederung höhere Ausgaben, gleichzeitig Steuersenkungen und ein Nulldefizit zu fordern, tat er als unseriös ab.