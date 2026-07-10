Pensionist bedrohte Mädchen mit Eierlikörflasche

„Ich hab auch heute getrunken“

„Es war ein Blödsinn“, gibt der 68-Jährige sofort zu. Am 25. Februar drohte er sieben Schülerinnen in der S-Bahn mit einer Eierlikörflasche. Der Akademiker hätte gesagt, er würde sie ihnen über den Kopf ziehen und schlug sie dabei bedrohlich in seine offene Hand. „Auslöser war der Tod meiner Frau. Dann hab ich angefangen zu trinken. Ich bin kein Alkoholiker, aber auch kein Abstinenzler“, sagt der 68-Jährige und gibt zu: „Ich hab auch heute was getrunken.“