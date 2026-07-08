Kampf um Erhalt der Geburtenstation geht weiter

Warum etwas ändern, das bestens funktioniert?

Bekanntlich hat die Landesregierung im Zuge der sogenannten Spitalsreform beschlossen, die Geburtenstation sowie die Gynäkologie vom städtischen Spital in Dornbirn ins Landeskrankenhaus Bregenz zu verlegen. Obwohl etliche Zusammenlegungen angekündigt wurden, war in diesem Fall die Empörung besonders groß. Was unter anderem auch daran liegt, dass die Abteilungen in Dornbirn einen exzellenten Ruf genießen, zudem sind in den vergangenen Jahren große Summen in die Modernisierung geflossen. Warum also wird eine funktionierende, zeitgemäße Struktur an einen anderen Standort verpflanzt? Noch dazu, wo es womöglich Jahre dauern wird, bis am Landeskrankenhaus Bregenz eine Versorgung in ähnlicher Qualität angeboten werden kann. Diese Frage haben sich viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gestellt – und die Antworten der Landesregierung haben sie bis dato nicht überzeugt.