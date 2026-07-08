Ukraine beschießt weiter russische Raffinerien

Krim soll isoliert werden

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Ihre Gegenangriffe auf die russische Ölindustrie haben bereits einen Treibstoffengpass in vielen Regionen verursacht. Mit den Angriffen auf Öltanker versucht die Ukraine zudem, die von Russland vor zwölf Jahren annektierte Halbinsel Krim zu isolieren. Auch dort gibt es eine massive Benzinkrise. Die Krim kann über den nach der Invasion im Jahr 2022 von Russland eroberten Landkorridor am Schwarzen Meer kaum mehr versorgt werden.