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A1 is discontinuing bob: Here’s what this means for customers
“Baba, bob”—that’s the motto now at mobile carrier A1, as the company is discontinuing its discount brand after 20 years. There’s a plan behind this: The new head of A1 Austria, Jiří Dvorjančanský, is streamlining the brand portfolio; currently, the telecom company has over 27,000 plans that are costly to manage. Krone+ knows what this means for customers:
For cell phone users, the jungle of plans is often hard to navigate; in the case of market leader A1, even a single provider has a multitude of brands and plans.
Too much overlap with yesss
Now Telekom is phasing out the discount brand bob; with the success of its in-house budget provider yesss, the brand has become redundant. But the good news is: Existing users won’t be left without a contract.
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