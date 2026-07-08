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A1 is discontinuing bob: Here’s what this means for customers

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08.07.2026 06:00
The new head of A1 in Austria, Jiří Dvorjančanský, is streamlining the company.
The new head of A1 in Austria, Jiří Dvorjančanský, is streamlining the company.(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, A1, BOB, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

“Baba, bob”—that’s the motto now at mobile carrier A1, as the company is discontinuing its discount brand after 20 years. There’s a plan behind this: The new head of A1 Austria, Jiří Dvorjančanský, is streamlining the brand portfolio; currently, the telecom company has over 27,000 plans that are costly to manage. Krone+ knows what this means for customers:

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For cell phone users, the jungle of plans is often hard to navigate; in the case of market leader A1, even a single provider has a multitude of brands and plans.

Too much overlap with yesss
Now Telekom is phasing out the discount brand bob; with the success of its in-house budget provider yesss, the brand has become redundant. But the good news is: Existing users won’t be left without a contract.

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