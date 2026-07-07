Autolenker genervt: 45 Minuten für vier Kilometer

Lange Blechschlangen

Bereits am Montag kam es zu kilometerlangen Staus. „Ich habe für die vier Kilometer 45 Minuten benötigt“, berichtet ein Autofahrer. Erschwerend kommt hinzu, dass bis 7. September entlang der Franz-Josefs-Bahn zwischen Klosterneuburg und Tulln ein Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt wird – und die Busse oft auch im Stau stecken.