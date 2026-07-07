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Stauchaos vor Wien

Autolenker genervt: 45 Minuten für vier Kilometer

Niederösterreich
07.07.2026 09:15
Die ohnehin leidgeplagten Autofahrer aus dem Raum Klosterneuburg bremst eine Serie an Baustellen ...
Die ohnehin leidgeplagten Autofahrer aus dem Raum Klosterneuburg bremst eine Serie an Baustellen weiter ein.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Die Bau- und Stausaison hat Niederösterreich im Würgegriff. Ein Baustellen-Sammelsurium sorgt derzeit vor allem im Raum Klosterneuburg für Blechschlangen – Besserung nicht in Sicht!

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Ein neuralgischer Punkt im blau-gelben Pendlerverkehr liegt in Klosterneuburg. Das Land Niederösterreich führt im Johanna-Tunnel an der B14 eine Generalsanierung der elektronischen Ausstattung sowie Lärmschutzmaßnahmen durch.

Umfahrung Klosterneuburg gesperrt
Die Arbeiten sorgen für eine Totalsperre der Umfahrung bis 27. Juli, wobei für den Durchzugsverkehr eine großräumige Umleitung ab Höhe Tulln bzw. auf der S5/A22 vorgesehen ist.

Für den lokalen Verkehr wird eine Umleitung im Stadtgebiet eingerichtet. Außerdem beginnen am Dienstag die Arbeiten zur Sanierung der Hochstraße durch die Gemeinde Wien – die „Krone“ berichtete.

Lange Blechschlangen
Bereits am Montag kam es zu kilometerlangen Staus. „Ich habe für die vier Kilometer 45 Minuten benötigt“, berichtet ein Autofahrer. Erschwerend kommt hinzu, dass bis 7. September entlang der Franz-Josefs-Bahn zwischen Klosterneuburg und Tulln ein Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt wird – und die Busse oft auch im Stau stecken.

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Während die Arbeiten im Johanna-Tunnel am 16. August abgeschlossen sein sollen, brauchen Pendler bei den Instandsetzungsarbeiten der Hochstraße viel länger eiserne Nerven: Das Projekt läuft laut Wiener Stadtregierung bis April 2028.

Auch Pendler aus der Region betroffen
Das Sammelsurium an Arbeiten und Umleitungen betrifft natürlich nicht nur die knapp 29.000 Einwohner von Klosterneuburg, auch die Pendler im Umland müssen sich auf lange Anfahrtswege zum Arbeitsplatz einstellen.

Experten befürchten nach den Sommerferien noch längere Staus auf den Ausweichrouten.

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