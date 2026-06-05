Einsatzkräfte sitzen in City in der Protzer-Falle

Wochenende für Wochenende legen Protzer die Wiener City lahm. Ganze Grätzel bleiben ohne Versorgung, Feuerwehr und Rettung kommen nicht durch. Die Innere Stadt wird zum Boulevard der Angeber. Anrainer drohen nun mit Klagen.
Freitagabend, kurz nach 22 Uhr. Von der Vorlaufstraße über den Hohen Markt bis zur Brandstätte und Rotenturmstraße steht alles. Kein Durchkommen, kein Ausweichen. Und dann: Hupen. Immer wieder Hupen. Ein Anrainer filmt die Szene aus dem Fenster: langsam schleichende Autos, laute (orientalische) Musik, Hupen, grelles Scheinwerferlicht, Bremslichter im Dauerbetrieb. Das Video (unten) zeigt, was die Innenstadtbewohner seit fast zwei Jahren ertragen. Jedes Wochenende, sobald die Temperaturen stimmen.
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