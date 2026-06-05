Einsatzkräfte sitzen in City in der Protzer-Falle

Freitagabend, kurz nach 22 Uhr. Von der Vorlaufstraße über den Hohen Markt bis zur Brandstätte und Rotenturmstraße steht alles. Kein Durchkommen, kein Ausweichen. Und dann: Hupen. Immer wieder Hupen. Ein Anrainer filmt die Szene aus dem Fenster: langsam schleichende Autos, laute (orientalische) Musik, Hupen, grelles Scheinwerferlicht, Bremslichter im Dauerbetrieb. Das Video (unten) zeigt, was die Innenstadtbewohner seit fast zwei Jahren ertragen. Jedes Wochenende, sobald die Temperaturen stimmen.