Dritte Poser-Razzia: Wien zeigt keine Gnade mehr

Mit steigenden Temperaturen strömen an den Abenden auch wieder die motorisierten Angeber mit ihren Autos in die Innenstadt. Nicht, um dort einzukaufen oder Essen zu gehen. Sie ziehen einfach ihre Runden und glauben, dass sich auch nur annähernd ein Mensch für ihre sie oder ihre fahrbaren Vehikel interessiert. Wird ihnen das schmerzlich bewusst, dann muss halt der Motor aufheulen. Wenigstens auf diese Weise könnte sich dann doch der eine oder andere zumindest erschrecken und einen Blick riskieren. Für Anrainer und City-Besucher mehr und mehr eine Zumutung.