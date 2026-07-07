Trockene Lobau steht nicht im EU-„Gefahrenatlas“

Wurde auf die austrocknende Region im Süden Wiens „vergessen“?

Und just die sehr angeschlagene Untere Au auf Wiener Gebiet wurde offenbar „vergessen“: Das ärgert nicht nur den WWF, sondern auch die zahlreichen Niederösterreicher wie zum Beispiel Angler, die dieses Gebiet nutzen – beziehungsweise derzeit nicht nutzen können. Der WWF kennt die Details: Der massive Sanierungsbedarf äußert sich dadurch, dass seit den 1940er-Jahren die Fläche der Hauptgewässer in der Unteren Lobau um 30 Prozent zurückgegangen sind, jene der Nebengewässer sogar um rund 70 %. Viele Altarme sind abgetrennt, einst dynamische Nebengerinne verschwunden.