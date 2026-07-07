Abgeordnete gönnen sich 83 Tage Sommerferien

Insgesamt vier Dringliche Anfragen stehen auf der Agenda, eingebracht von SPÖ, Grünen und Neos. „Steigenden Extremismus, hohe Gewalt gegen Frauen und leere Versprechungen der Landesregierung“ orten die Roten und konfrontieren Landeshauptmann Mario Kunasek wohl auch mit den rechtsextremen Vorfällen in Leoben. Die Ökopartei stellt sich schützend vor unsere Schüler und kritisiert die hohen Sommertemperaturen in den Klassen. Zwei weitere „Dringliche“ drehen sich um den Bahnhof Weststeiermark („Jahrhundertprojekt ohne Anschluss?“) und die vor dem Aus stehende Volksschule Retznei.