Portugal-Fans rechnen mit Ex-Teamchef Martinez ab

Zwischen den zahlreichen Beschimpfungen zieht sich vor allem ein Vorwurf wie ein roter Faden durch die Kommentare: Martínez habe aus einem der stärksten portugiesischen Kader der vergangenen Jahrzehnte viel zu wenig herausgeholt. „Wir haben die beste Gelegenheit verspielt, Weltmeister zu werden“, schrieb ein Fan. Ein anderer kritisierte, der Spanier habe „immer den Status der Spieler über Talent oder aktuelle Form gestellt“.